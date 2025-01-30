Kızılcık Şerbeti’nde Hamdi Alkan sürprizi

Show TV’nin 3 sezondur seyirciyi ekran başına toplayan fenomen dizi “Kızılcık Şerbeti”ne ünlü bir isim konuk oluyor.

Kızılcık Şerbeti’nde Hamdi Alkan sürprizi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-01-2025 11:14

“Kızılcık Şerbeti” dizisi yepyeni hikâyelerle ve sürükleyici olaylarla her cuma seyirciyi ekran başına topluyor. #Ketche ve #EylemOğuz’un yönettiği #GoldFilm imzalı diziye #HamdiAlkan konuk olacak  Şu günlerde Baldız adlı filmde oyuncu, hem de yönetmen olarak görev alan Alkan “Kızılcık Şerbeti”nde “Ulvi” rolüne hayat verecek.

Usta aktörün fenomen dizide Fatih Gühan’ın hayat verdiği “İlhami”nin babasına hayat vereceği ve oğlunun kendisinden yardım istemesi üzerine hikâyeye dahil olacak. (Kaynak: birsenaltuntas.com)

 

 

 

 

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