Kızılcık Şerbeti’nde Hamdi Alkan sürprizi

“Kızılcık Şerbeti” dizisi yepyeni hikâyelerle ve sürükleyici olaylarla her cuma seyirciyi ekran başına topluyor. #Ketche ve #EylemOğuz’un yönettiği #GoldFilm imzalı diziye #HamdiAlkan konuk olacak Şu günlerde Baldız adlı filmde oyuncu, hem de yönetmen olarak görev alan Alkan “Kızılcık Şerbeti”nde “Ulvi” rolüne hayat verecek.

Usta aktörün fenomen dizide Fatih Gühan’ın hayat verdiği “İlhami”nin babasına hayat vereceği ve oğlunun kendisinden yardım istemesi üzerine hikâyeye dahil olacak. (Kaynak: birsenaltuntas.com)