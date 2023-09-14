Kızılcık Şerbeti’nde Final Şoku! Olmazsa Olmazdı Nursema'nın Fişini Çektiler

Kızılcık Şerbeti 30. yeni sezon ilk bölümü ile Cuma akşamı kaldığı yerden devam edecek. Geçtiğimiz sezon en heyecanlı yerde sezon finali yapan ve hakkında 5 kere yayın ihlali kararı verilen Kızılcık Şerbeti dizisi yeni sezonda Nursema ile alakalı ince detaylar dizi severlerin gözünden kaçmadı. Peki Kızılcık Şerbeti Nursema ayrıldı mı? Kızılcık Şerbeti Nursema neden yok? Dizinin olmazsa olmaz karakteri Kızılcık Şerbeti Nursema'nın diziden ayrıldığı iddialarının temel sebebi ise yayınlanan dizi afişinde ünlü oyuncunun olmaması olarak yorumlanıyor. Peki Kızılcık Şerbeti Nursema ayrıldı mı?

Kızılcık Şerbeti Nursema Neden yok?

Yeni sezonu ile birlikte Kızılcık serveti 15 Eylül'de izleyici karşısına çıkacak nokta dizinin geçtiğimiz gün yayınlanan yeni sezon afişi yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Geçtiğimiz sezon dizinin ana damarı olarak bilinen Nursema karakteri dizinin reytinglerini tavan yaptıran isim olarak karşımıza çıkarken yayınlanan yeni sezon afişinde Nursema karakterine hayat veren oyuncu Ceren Yalazoğlu Karakoç'un yer almaması izleyiciyi üzdü. Başrol karakterinin afişte yer almaması Kızılcık Şerbeti 2 sezon Nursema ayrıldı mı ? Kızılcık serveti 2 sezon Nursema öldü mü? sorularını izleyeceği yöneltti. Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıögen, Sıla Türkoğlu, Ceren Karakoç, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman gibi başarılı isimleri bir araya getiren Aile Dram dizisi olarak ekranlarda yer alan Kızılcık Şerbeti dizisi 2 sezonda da reytingleri alt üst etmeye geliyor. Ancak akıllardaki soru Nursema karakterinin ölüp ölmediği sorusunun yanıtı cuma akşamı yayınlanacak olan yeni bölümde yanıtını bulacağı biliniyor.

2 uç aile arasındaki yaşanan Zorlu Aşk mücadelesinin anlatıldığı Kızılcık Şerbeti dizisi Usta Senarist Melis Civelek'in kaleminden çıkıyor. Kızılcık Şerbeti dizisi başrol oyuncularından olan Nursema karakteri dizinin ana damarı olarak bilinirken Geçtiğimiz sezon Özellikle de üzücü hikayesi ile dizinin reytinglerinin tavan yapmasını sağlamıştır. Zorlu hayat mücadelesi aşkı izleyicinin Nursema'ya olan alakasını arttırırken Kızılcık Şerbeti yeni sezon afişinde yer almaması Nursema yeni sezonda ne yapacak Nursema öldü mü sorularına izleyiciyi çevirdi. Başarılı oyuncu ise afişte yer almamasıyla ilgili bir açıklama yapmadı.