Kızılcık Şerbeti’nde Fatih Devri Kapandı! Doğukan Güngör Gözyaşlarıyla Sete Veda Etti!

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti setinde kelimenin tam anlamıyla bir devir kapandı. Dizide hayat verdiği 'Fatih Ünal' karakteriyle fenomene dönüşen Doğukan Güngör, uyuşturucu soruşturması kapsamında yapılan test sonucunun pozitif çıkması üzerine diziden ayrılmak zorunda kaldı. Kanal yönetiminin radikal kararıyla sahneleri çöpe atılan ve afişten silinen oyuncu için düzenlenen veda organizasyonunda duygusal anlar yaşandı.

Kanal Yönetiminden "Sıfır Tolerans" Kararı

Soruşturma sürecinde gözaltına alınan ve test sonucu pozitif çıkan Güngör için Gold Film her ne kadar arkasında durmaya çalışsa da, kanal yönetimi kesin bir dille ilişiğin kesilmesini talep etti. Bu kararın ardından:

Sahneler İptal: Güngör’ün çekilmiş ancak henüz yayınlanmamış tüm sahneleri çöpe atıldı.

Afiş ve Fragmanda Revize: Ünlü oyuncu, dizinin tanıtım fragmanlarından ve resmi afişinden tamamen çıkarıldı.

"Bu Benim En Zor Sahnem"

Dizinin çekildiği konağa veda için gelen Doğukan Güngör, ekip arkadaşlarının alkışları karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. Konuşmasına "Ben uyuştum" diyerek trajikomik bir göndermeyle başlayan oyuncu, şu sözlerle veda etti:

"Bu evde 3,5 yıllık anılar biriktirdim. Doğukan olarak en zor sahnem bu herhalde... Maruz kaldığım bu enkazın altından oyunculuğa olan aşkım ve kendime olan güvenimle çıkacağıma emin olabilirsiniz. Müthiş bir aile olduk, sizi seviyorum."

Ahmet Mümtaz Taylan’dan "Baba" Desteği

Dizide babası 'Abdullah Ünal'ı canlandıran usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, veda gecesinde Güngör’e sarılarak moral verdi. Taylan'ın desteği set ekibini duygulandırdı:

"Doğukan, biz sana inanıyoruz ve seni çok seviyoruz. Seninle çalıştığımız için çok mutluyuz. En kısa zamanda tekrar buluşacağımızdan eminiz."

Fatih Ünal Karakterine Ne Olacak?

Doğukan Güngör’ün vedasıyla birlikte, dizinin kilit karakterlerinden biri olan Fatih Ünal akıbetini de belli oldu. Dizinin gelecek bölümlerinde Fatih Ünal karakterini Emre Dinler canlandıracak.