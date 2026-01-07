Kızılcık Şerbeti’nde Doğukan Güngör Şoku: Yeni Bölüm Yayınlanmayacak mı?

Ekranların en çok izlenen yapımlarından biri olan Kızılcık Şerbeti, yeni yıla krizlerle başladı. Geçtiğimiz hafta yılbaşı arası veren dizi, bu kez başrol oyuncusu Doğukan Güngör’ün karıştığı uyuşturucu operasyonuyla sarsıldı. Dizide 'Fatih' karakterine hayat veren ünlü oyuncunun gözaltına alınması, çekimlerin durmasına ve yayın takviminin belirsizliğe girmesine neden oldu.

Operasyon Çekimleri Durdurdu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonunda ismi geçen Doğukan Güngör, 5 Ocak Pazartesi günü gözaltına alındı. Dün akşam saatlerinde Adli Tıp Kurumu’na sevk edilerek kan ve saç örneği veren oyuncunun adli süreci devam ederken, set ekibi çekimleri askıya almak zorunda kaldı.

9 Ocak Bölümü İptal mi?

Dizinin hayranları heyecanla 9 Ocak Cuma akşamı yayınlanacak yeni bölümü beklerken, kulislerden üzücü haberler gelmeye başladı:

Yayın Akışından Kaldırılabilir: Dizide hikayenin merkezinde yer alan Fatih karakterinin sahnelerinin çekilememesi nedeniyle, bu haftaki bölümün de ertelenmesi ve kanalın yayın akışından kaldırılması planlanıyor.

Kanal ve Yapım Sessiz: Show TV ve Gold Film cephesinden dizinin akıbetine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı; ancak setin aksaması yeni bölümün yetişme ihtimalini oldukça düşürdü.

"Fatih" Karakterinin Geleceği Ne Olacak?

Doğukan Güngör'ün uyuşturucu testi sonuçları ve adli sürecin nasıl sonuçlanacağı, sadece oyuncunun değil, dizinin senaryosunun da kaderini belirleyecek. Soruşturma kapsamında daha önce birçok ünlü ismin ifade verip serbest bırakılmasına rağmen, Güngör’ün gözaltı süreci dizinin stoksuz yakalandığı bir döneme denk geldi.