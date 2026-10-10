Kızılcık Şerbeti'nde Devir Teslim: Yeni Senaristler Belli Oldu!

Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni senaristleri belli oldu. 143. bölümden itibaren senaryoyu Arka Sokaklar'ın senaristi Ozan Yurdakul ve ekibi kaleme alacak.

Kızılcık Şerbeti'nde Devir Teslim: Yeni Senaristler Belli Oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-10-2026 16:02

Show TV ekranlarında fırtınalar estiren, Gold Film imzalı fenomen dizi Kızılcık Şerbeti reytinglerin zirvesinde yer almaya ve Türk televizyon tarihine damga vurmaya devam ediyor. Dizinin ekranlara gelen 5. sezon 4. bölümü (142. bölüm); Tüm Kişiler kategorisinde 4.73 reytingle 3., AB grubunda 5.26 reytingle ve ABC1 grubunda ise 5.55 reytingle 2. sırada yer alarak başarısını bir kez daha kanıtladı. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan rekortmen yapımda tam 143. bölüm itibarıyla çok konuşulacak bir yazar kadrosu değişimi yaşanıyor.

Melis Civelek ve Zeynep Gür Görevi Devrediyor

Dizinin ilk bölümünden bu yana kaleme aldıkları sürükleyici hikayeler ters köşeler ve fenomen karakterlerle izleyiciyi ekrana kilitleyen usta senaristler Melis Civelek ile Zeynep Gür, projeye veda ediyor. İkili yapım şirketlerinin yeni ve iddialı projeleri olan Anne Yarısı ve Mavi Orkide dizilerinin hazırlık süreçlerine yoğunlaşmak üzere senaristlik koltuğunu yeni bir ekibe devrediyor.

beş sezondur televizyon dünyasının en çok konuşulan sahnelerine imza atan usta senaristlerin ayrılığı dizi kulislerinde ve sosyal medyada geniş bir yankı uyandırdı.

Arka Sokaklar'ın Güçlü Kalemi Kızılcık Şerbeti'nin Başında!

Kızılcık Şerbeti'nin 143. bölümü itibarıyla hikayeyi devralacak olan 4 kişilik yeni senaryo ekibi netleşti. Dizi bundan böyle Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler'den oluşan tecrübeli ekibin kaleminden çıkacak.

Bu transferin en dikkat çekici ve heyecan verici detayı ise usta senarist Ozan Yurdakul oldu. Yıllarca cuma akşamları ekrana gelen ve Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımı olan Arka Sokaklar dizisini kaleme alan Yurdakul şimdi yine aynı gün ekranlarda fırtına gibi esen rakip dizi Kızılcık Şerbeti'nin senaryo kaptanlığını üstlenecek. Tecrübeli kalemin projeye dahil olmasıyla birlikte önümüzdeki bölümlerde temponun ve heyecan dolu aksiyonun nasıl bir ivme kazanacağı şimdiden merak konusu oldu.

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