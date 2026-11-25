Oyuncu Barış Falay, son dönemde dizi ve film sektöründe yaşanan sıkıntılarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Nişantaşı’nda katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarıyla sohbet eden Falay, iş seçerken hiçbir zaman parayı ilk sıraya koymadığını söyledi. Ünlü oyuncuya göre önemli olan önce hikâyeyi ve canlandıracağı karakteri sevmek. Falay’ın sözleri, sektördeki kriz tartışmalarına farklı bir bakış getirdi.

Kostümden Işığa Her Detaya Önem Veriyor

Oyunculukta yalnızca rolüne odaklanmadığını anlatan Barış Falay, kostüm ve aksesuarların da kendisi için önemli olduğunu belirtti. Okul yıllarında kostüm tarihi ve kostüm rejisi eğitimi aldığını söyleyen oyuncu, işin her aşamasında titiz davranmaya çalıştığını dile getirdi.

Falay, ortaya iyi bir iş çıkması için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini de hatırlattı. Işıktan müziğe, kostümden diğer teknik ekiplere kadar her birimin önemli olduğunu vurgulayarak başarının tek bir kişinin çabasıyla gelmediğini söyledi.

Yeni Projeler Yolda

27 yıldır televizyonun yanı sıra tiyatro sahnesinde de çalışan Falay, her yıl en az üç dört farklı rolle izleyici karşısına çıktığını anlattı. Şimdilerde yeni bir dizi hazırlığında olduğunu söyleyen oyuncu, ayrıca bir komedi filmiyle de seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Yoğun çalışma temposunun zaman zaman kendisini zorladığını da saklamadı. Özellikle daha önce rol aldığı “Ömer” dizisindeki karakteri için fiziksel olarak kendini epey zorladığını belirten Falay, yaşından daha büyük bir duruş yakalamak için uzun saatler çalıştığını anlattı. Neyse ki şu an sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

“Önce Hikâyeyi ve Rolü Sevdim”

Sektördeki kriz tartışmalarına ise biraz farklı yaklaştığını belirten Falay, hiçbir projesinde para üzerinden pazarlık yapmadığını ifade etti. Önce hikâyeye ve role inandığını söyleyen oyuncu, para kazanmanın elbette herkes için gerekli olduğunu ancak asıl meselenin iyi hikâyeler anlatmak olduğunu vurguladı. Falay, yeter ki üretmek isteyenler olsun, sektörün bir yol bulacağına inandığını da sözlerine ekledi.