80’li ve 90’lı yıllarda mankenlik, dansçılık ve oyunculuk kariyeriyle adından söz ettiren Yaşar Alptekin uzun süredir gözlerden uzak bir hayat yaşıyordu. Yıllar önce aldığı kararla maneviyata yönelen ve yaşam tarzını tamamen değiştiren Alptekin, şimdi ise bambaşka bir işle gündeme geldi. Eski manken, kendi kozmetik markasını kurarak ticarete atıldı. Üstelik ürün yelpazesinde hem kadınlara hem erkeklere yönelik şampuanlar bulunuyor.

Şöhretli Günlerini Geride Bırakmıştı

Bir dönemin popüler isimlerinden Yaşar Alptekin, özellikle 80’li ve 90’lı yıllarda mankenlik ve oyunculuk kariyeriyle geniş kitleler tarafından tanınıyordu. Podyumların yanı sıra ekranlarda da boy gösteren Alptekin, dansçılık yaptığı dönemlerde de dikkat çeken isimler arasındaydı.

Ancak hayatında aldığı radikal kararla magazin dünyasından uzaklaşmayı tercih etti. Maneviyata yönelen Alptekin, bir süre cübbe ve sarıkla yaşamını sürdürdü. Beş vakit namaz kılmaya başladığını da açıklayan eski manken, zamanla daha sakin ve gözlerden uzak bir hayatı benimsedi.

Bu Kez Kozmetik Dünyasına Adım Attı

Uzun süredir magazin gündeminde çok fazla görünmeyen Yaşar Alptekin, şimdi ise yeni girişimiyle yeniden merak uyandırdı. Kendi kozmetik markasını kuran Alptekin, kadınlara ve erkeklere özel şampuanlar üretmeye başladı.

Yeni ürünlerini sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerine duyuran Alptekin’in bu hamlesi, onu yıllardır manken ve oyuncu olarak tanıyanlar için oldukça şaşırtıcı oldu.

Bir dönem podyumlarda ve ekranlarda gördüğümüz Alptekin’in şimdi kendi markasıyla iş dünyasına adım atması, hayatındaki değişimin yeni bir sayfası olarak dikkat çekti. Alptekin'in bundan sonraki süreçte markasıyla nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu.