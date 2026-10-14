Kızılcık Şerbeti'nde Deprem Etkisi Yaratan Dönüş: Nursema Ekibe Geri Geliyor!

Show TV ekranlarının izlenme rekorları kıran, Gold Film imzalı reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde sular durulmuyor. Senarist kadrosundaki radikal değişimle gündeme oturan fenomen yapımda izleyicileri şoke eden peş peşe flaş gelişmeler yaşanıyor. Dizinin efsanevi yazarları Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün görevlerini Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler'e devretmesinin ardından senaryo ekibinden ilk dev hamle geldi. Beşinci sezonun ilk bölümünde mezar taşı gösterilerek öldü süsü verilen ikonik karakter Nursema ve ona hayat veren başarılı oyuncu Ceren Karakoç'un ekibe geri döneceği ortaya çıktı.

Kızılcık Şerbeti'nde Yeni Senarist Dönemi ve Nursema Sürprizi!

Türk televizyon tarihinin en çok konuşulan ve tartışma yaratan projelerinden biri olan Kızılcık Şerbeti yeni senaryo ekibiyle birlikte hikayede büyük bir kabuk değişimine gidiyor. Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün ayrılığı sonrası dizinin akıbeti merak konusu olurken güçlü senarist kadrosunun ilk icraatı seyirciyi ekrana kitleyecek türden oldu.

Yeni sezonun açılış sahnelerinde mezar taşı ekrana gelen ve diziden ayrıldığı düşünülen Nursema karakterinin hikayesinin bitmediği anlaşıldı. Ceren Karakoç'un yeniden setlere döneceği haberi, kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılan konular arasına girdi.

Nursema Senaryoya Nasıl Dönecek?

Nursema'nın beşinci sezondaki mezar taşı sahnesi sonrası senaryoda nasıl bir ters köşe yapılacağı şimdiden büyük bir gizem konusu. Karakterin ölmediği, bir ters köşe veya koruma programı/kayıp senaryosuyla mı geri döneceği yoksa flashback sahneleriyle mi izleyici karşısına çıkacağı magazin kulislerinde hararetle tartışılıyor.

Ceren Karakoç'un muazzam oyunculuk performansıyla dizinin en kilit figürlerinden biri haline gelen Nursema'nın dönüşü Kızılcık Şerbeti reytinglerine şimdiden doping etkisi yapacak gibi görünüyor.