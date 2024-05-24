Kızılcık Şerbeti'nde büyük kriz! Yapımcıdan müdahale etti: "Gereği yapılacak"

Kızılcık Şerbeti'nin makyözü Esra Okumuş Şahin'in yaptığı paylaşım, sette krize neden oldu. Müjde Uzman'ı tiye aldığı düşünülen makyöz hakkında Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut, "Gereği yapılacak," dedi.

Müjde Uzman, geçtiğimiz günlerde bir paylaşım yaparak basın mensuplarını eleştirmişti. Kızılcık Şerbeti dizisinde makyöz olarak çalışan Esra Okumuş Şahin, Instagram hikayesinden bir video yayımlayarak Uzman'la dalga geçti.

Bu olayın ardından yapımcı Faruk Turgut, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, "Oyuncumuz Müjde Uzman'ın paylaşımı sonrası set makyözünün yaptığı paylaşım hoş olmamıştır. Gereği yapılacaktır," ifadelerini kullandı.

Müjde Uzman ise, "Esra'nın dalga geçmek gibi bir niyeti yok. Kelimeler ve hisler yalnızca bana ait değil. Günlerdir böyle hissettiğini benimle paylaşan yüzlerce kişinin mesajını okuyorum. Esra da hissedebilir, paylaşabilir. Lütfen sakin olalım, sorun yok. İyilik, güzellik, empati derken birbirimizi kırmayalım," dedi.