Kızılcık Şerbeti'nde bu akşam neler olacak? Doğa ve Fatih barışacak mı?

Kızılcık Şerbeti’nin geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümünün final sahnesinde Doğa ve Fatih’in sürpriz karşılaşması gündem konusu oldu. Evliliklerinde sorunlar yaşayan Doğa ve Fatih’in, aşk yaşadıkları dönemde gittikleri kafede yüz yüze gelmeleri dizinin hayranlarını heyecanlandırdı.

Kızılcık Şerbeti’nin bu akşam yayınlanacak bölümünde, Fatih ve Doğa’nın karşılaşmaları her ne kadar itiraf etmeseler de ikisinin de hoşuna gidecek. Doğa ve Fatih’in derin sohbetinin ekrana geleceği bölümde eski aşıkları bekleyen sürprizler bu akşam izleyiciyle buluşacak.

Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği “Kızılcık Şerbeti” çok konuşulacak yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!