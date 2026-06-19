Kızılcık Şerbeti'nde Bomba Transfer: Laçin Ceylan Geliyor!

Ekranların reyting rekorları kıran ve her bölümüyle sosyal medyada fırtınalar estiren Gold Film imzalı fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, sezon arası vermiş olmasına rağmen transfer haberleriyle gündemden düşmüyor. Show TV'nin reyting rekorları kıran dizisinde geçtiğimiz haftalarda yayınlanan sezon finalinde şok edici bir gelişme yaşanmıştı. Ali Uzunatağan’ın başarıyla canlandırdığı Sönmez karakteri senaryo gereği kalp krizi geçirmişti. Gerçek sonradan ortaya çıktı. Usta oyuncunun yapım şirketiyle anlaşamadığı için projeye veda ettiği açıklanmıştı. Arslan ailesinin büyük kaybının ardından yuvayı toparlayacak yeni ismin kim olacağı belirlendi.

Kıvılcım’ın Halası Geliyor

Sönmez'in gidişiyle ailede doğan boşluğu doldurmak için senaryo ekibi kolları sıvadı. Hikâyeye taze bir kan dahil edildi. Türk tiyatrosunun ve sinemasının değerli oyuncularından Laçin Ceylan Kızılcık Şerbeti’nin kadrosuna dahil oldu. Usta oyuncunun yeni sezonda hikayeye Kıvılcım’ın (Evrim Alasya) yurt dışından gelen halası Devrim rolüyle giriş yapacağı öğrenildi. Devrim karakterinin Arslan ailesinin yeni dönemdeki gidişatına nasıl bir yön vereceği şimdiden merak konusu.

Geri Sayım Başladı

Dizinin 5. sezon çekimlerinin 20 Ağustos'ta başlaması planlanıyor. Oyuncu kadrosundaki zorunlu transferlerin ardından senaryoda da değişikliklere gidileceği öğrenildi. Özellikle Devrim halanın gelişiyle birlikte Ünal ailesi ile Arslan ailesi arasındaki savaşın bambaşka bir boyuta taşınacağı konuşuluyor. Yeni sezonuyla izleyicileri yeniden ekran başına kilitleyecek olan Kızılcık Şerbeti eylül ayında yine kendi gününde ve kendi saatinde Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.