Kızılcık Şerbeti’nde Bomba Ayrılık: O İsim Gidiyor

Kızılcık Şerbeti, sezon finaliyle gündem yaratırken beklenen ayrılık haberi de netleşti. Dizide Metehan karakterine hayat veren Rahimcan Kapkap, yeni bir dizi projesiyle yollarını ayırıyor. Uzun süredir izleyicilerin tartıştığı “Metehan diziden ayrılacak mı?” sorusu böylece cevabını buldu. Kapkap, yeni sezonda Show TV’nin iddialı dizisi Veliaht ile ekranlara dönecek.

Metehan’ın Akıbeti Belli Oldu

Sezon finalinde bıçaklanan Metehan, Kızılcık Şerbeti izleyicisini büyük bir merak içinde bıraktı. Seyirciler, “öldü mü, kalacak mı?” sorularıyla sosyal medyada yorum yağdırdı. Ancak Rahimcan Kapkap’ın Veliaht dizisiyle anlaşması tüm iddiaları netleştirdi. Genç oyuncu, Kızılcık Şerbetine veda ederek yeni projesi için hazırlıklara başladı. Veliaht dizisinin tanıtımları zaten büyük ilgi çekmişti. Kapkap’ın kadroya dahil olması heyecanı bir üst seviyeye taşıdı.

Veliaht’ta Selim Karakteriyle Ekranda

Yeni projesinde Selim karakterini canlandıracak olan Rahimcan Kapkap, Yahya karakterinin kardeşi olarak izleyici karşısına çıkacak. Dizide Erkan Kolçak Köstendil, Ercan Kesal, Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Derya Karadaş ve Hazal Türesan gibi önemli oyuncular yer alıyor. Temmuz ayında sete çıkacak dizi, Show TV’nin en iddialı projelerinden biri olarak gösteriliyor. Kapkap’ın ayrılığı ise Kızılcık Şerbeti hayranlarını hem üzdü hem de yeni dizisi için heyecanlandırdı.