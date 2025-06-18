Kızılcık Şerbeti’nde Bomba Ayrılık: O İsim Gidiyor

Kızılcık Şerbeti’nde Rahimcan Kapkap diziden ayrıldı. Oyuncu, yeni sezon dizisi Veliaht’ta Selim karakteriyle ekranlara dönecek.

Kızılcık Şerbeti’nde Bomba Ayrılık: O İsim Gidiyor
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 18-06-2025 11:01

Kızılcık Şerbeti, sezon finaliyle gündem yaratırken beklenen ayrılık haberi de netleşti. Dizide Metehan karakterine hayat veren Rahimcan Kapkap, yeni bir dizi projesiyle yollarını ayırıyor. Uzun süredir izleyicilerin tartıştığı “Metehan diziden ayrılacak mı?” sorusu böylece cevabını buldu. Kapkap, yeni sezonda Show TV’nin iddialı dizisi Veliaht ile ekranlara dönecek.

Metehan’ın Akıbeti Belli Oldu

Sezon finalinde bıçaklanan Metehan, Kızılcık Şerbeti izleyicisini büyük bir merak içinde bıraktı. Seyirciler, “öldü mü, kalacak mı?” sorularıyla sosyal medyada yorum yağdırdı. Ancak Rahimcan Kapkap’ın Veliaht dizisiyle anlaşması tüm iddiaları netleştirdi. Genç oyuncu, Kızılcık Şerbetine veda ederek yeni projesi için hazırlıklara başladı. Veliaht dizisinin tanıtımları zaten büyük ilgi çekmişti. Kapkap’ın kadroya dahil olması heyecanı bir üst seviyeye taşıdı.

Veliaht’ta Selim Karakteriyle Ekranda

Yeni projesinde Selim karakterini canlandıracak olan Rahimcan Kapkap, Yahya karakterinin kardeşi olarak izleyici karşısına çıkacak. Dizide Erkan Kolçak Köstendil, Ercan Kesal, Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Derya Karadaş ve Hazal Türesan gibi önemli oyuncular yer alıyor. Temmuz ayında sete çıkacak dizi, Show TV’nin en iddialı projelerinden biri olarak gösteriliyor. Kapkap’ın ayrılığı ise Kızılcık Şerbeti hayranlarını hem üzdü hem de yeni dizisi için heyecanlandırdı.

Benzer Haberler
Esila Umut “Mehmed Fetihler Sultanı” Dizisine Veda Etti Esila Umut “Mehmed Fetihler Sultanı” Dizisine Veda Etti
Engin Akyürek Dönüyor! İşte Yeni Dizisi... Engin Akyürek Dönüyor! İşte Yeni Dizisi...
Sahipsizler Dizisi Setinde Küfür Krizi! Sahipsizler Dizisi Setinde Küfür Krizi!
Çağatay Ulusoy Bombası: Uykusuz Adam Geliyor! Çağatay Ulusoy Bombası: Uykusuz Adam Geliyor!
Ekin Koç ve Ayça Ayşin Turan’ı Buluşturan Vicdansız Dizisinden İlk Kare Yayınlandı Ekin Koç ve Ayça Ayşin Turan’ı Buluşturan Vicdansız Dizisinden İlk Kare Yayınlandı
Doğukan Güngör’e Rusya’da Yoğun İlgi! Doğukan Güngör’e Rusya’da Yoğun İlgi!
ÇOK OKUNANLAR
Sahra Işık Anne Oldu: Oğluna “Pamir” İsmini Verdi
  • 12-06-2025 16:16

Sahra Işık Anne Oldu: Oğluna “Pamir” İsmini Verdi

Hayal Köseoğlu ve Nezir Çınarlı, Bodrum’da Romantik Tatil Pozlarıyla Büyüledi
  • 14-06-2025 12:03

Hayal Köseoğlu ve Nezir Çınarlı, Bodrum’da Romantik Tatil Pozlarıyla Büyüledi

Özge Özpirinçci ve Tanem Sivar’dan Bodrum Sahilinde Samimi Sohbet
  • 14-06-2025 11:31

Özge Özpirinçci ve Tanem Sivar’dan Bodrum Sahilinde Samimi Sohbet

Serra Pirinç Bodrum Tatiline Başladı! İşte Sosyal Medyayı Sallayan Pozları
  • 17-06-2025 10:45

Serra Pirinç Bodrum Tatiline Başladı! İşte Sosyal Medyayı Sallayan Pozları

Kubilay Aka Zafer Sevincini Hafsanur Sancaktutan’la Kutladı
  • 16-06-2025 20:50

Kubilay Aka Zafer Sevincini Hafsanur Sancaktutan’la Kutladı