Kızılcık Şerbeti'nde Bir Ayrılık Daha! O Da Gidiyor

Kızılcık Şerbeti’ne bir ayrılık daha! Rahimcan Kapkap da diziden veda ediyor. İşte diziye peş peşe gelen ayrılıklar hakkında tüm detaylar.

Kızılcık Şerbeti'nde Bir Ayrılık Daha! O Da Gidiyor
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 01-05-2025 14:31

Kızılcık Şerbeti, 30 Mayıs’ta sezon finali yapmaya hazırlanırken, diziye bir veda daha geldi. İlk olarak ‘Pembe’ karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu’nun kadrodan ayrılması, dizi takipçilerini şaşkına çevirmişti. Ancak bu ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor.

Şebnem Bozoklu’nun Ayrılığına Bir Ekstra Veda Daha!

Gazeteci Birsen Altuntaş, geçtiğimiz günlerde ‘Meri’ karakterini canlandıran Şebnem Bozoklu’nun da Kızılcık Şerbeti’nden ayrılacağını duyurmuştu. Ancak ayrılıklar bununla sınırlı kalmadı.

Altuntaş, bugünkü paylaşımında ‘Metehan’ karakterine hayat veren Rahimcan Kapkap’ın da 30 Mayıs akşamı yayınlanacak 103. bölümün ardından diziden ayrılacağını açıkladı. Bu haber, dizinin hayranlarını bir kez daha üzüntüye boğdu.

Üç Ayrılık Birden

Kızılcık Şerbeti izleyicileri için adeta bir kabusa dönüşen bu ayrılıklar, dizinin sıkı takipçileri tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Diziye önce Sibel Taşçıoğlu, ardından Şebnem Bozoklu ve şimdi de Rahimcan Kapkap veda ediyor.

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