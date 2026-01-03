Kızılcık Şerbeti’nde Beklenen Geri Dönüş İptal! Yiğit Kirazcı Neden Kadrodan Çıkarıldı?

Show TV’nin her bölümüyle olay yaratan Gold Film imzalı fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde, izleyicileri heyecanlandıran bir geri dönüş haberi hüsranla sonuçlandı. Birsen Altuntaş'ın haberibe göre; Geçtiğimiz günlerde diziye yeniden katılacağı açıklanan Yiğit Kirazcı cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı.

Hikaye Değişti, Rüzgâr İptal Edildi

Dizinin eski karakterlerinden "Rüzgâr"a hayat veren Yiğit Kirazcı'nın, Selin Türkmen ve Fatih Gühan gibi isimlerle birlikte kadroya dahil olması planlanıyordu. Ancak hayranlarının kaçıncı bölümde döneceğini merakla beklediği başarılı oyuncudan üzücü haber geldi.

Neden Vazgeçildi? Gelen son bilgilere göre; senaryodaki hikâye akışının değişmesi nedeniyle Rüzgâr karakterine olan ihtiyaç ortadan kalktı.

Karşılıklı Karar: Daha önce diziden kendi isteğiyle ayrılan Kirazcı’nın, yeni sezondaki bu planlamadan hikaye değişikliği sebebiyle çıkarıldığı öğrenildi.

İzleyici Selin Türkmen ve Fatih Gühan’a Odaklandı

Yiğit Kirazcı'nın geri dönüş macerası başlamadan bitse de diziye taze kan gelmeye devam ediyor. Hikayeye yeniden dahil olan Selin Türkmen ve Fatih Gühan, dördüncü sezonun merak uyandıran düğümlerini çözmek için ekran başında olacak.

Cuma Gecelerinin Lideri

Dördüncü sezonunda da reyting listelerinin zirvesini kimseye bırakmayan Kızılcık Şerbeti, bu kadro değişikliğiyle sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Kirazcı hayranları karara tepki gösterirken, dizinin sadık izleyicileri yeni bölümlerdeki sürpriz gelişmelere odaklanmış durumda.