'Kızılcık Şerbeti'nde afiş krizi: Sinirden çılgına döndü ve...

Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi "Kızılcık Şerbeti", yeni sezon afişiyle gündeme oturdu. Ancak diziye ikinci sezonun sonlarına doğru dahil olan ünlü oyuncu Kaan Taşaner, afişte yer almadığını görünce büyük bir öfkeyle tepkisini gösterdi. Taşaner, afişte sadece yeni sezon oyuncularından Şebnem Bozoklu'nun yer almasına sinirlenerek, sosyal medyada sitem dolu açıklamalarda bulundu.

Kaan Taşaner, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Saygının yokluğu, açıkça yapılan bir hakarete nazaran az saldırgan olsa da aynı derece yaralayıcı olabilir. Bir insanın varlığının tanınmaması da bir nevi yok saymaktır” diyerek, duruma olan tepkisini ifade etti. Taşaner, bu açıklamanın ardından Instagram hesabını kapatarak sosyal medyadan tamamen çekildi.

Faruk Turgut’un yapımcılığını üstlendiği Gold Film imzalı dizinin yeni sezon afişi büyük merak uyandırırken, yaşanan bu gelişme hayranları şaşırttı. Dizide Fatih'in ağabeyi Mustafa karakterini canlandıran Emrah Altıntoprak ise sosyal medyada afişe kendi fotoğrafını ekleyerek durumu tiye aldı. Bu hamlenin krizi daha da alevlendirebileceği düşünülüyor.

Kaan Taşaner’in bu sert tepkisi sonrası yapım ekibinden herhangi bir açıklama gelmezken, dizinin hayranları olayın nasıl çözüleceğini merakla bekliyor.