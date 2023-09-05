Kızılcık Şerbeti Yalı Çapkını'na Savaş Açtı! Dizide İstenmeyen İsmi Aldı Başrol Yaptı

Geçtiğimiz sezon başlayan iki dizi Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti dizileri arasındaki rekabeti bilmeyen yoktur. İlk başladığı günlerde Yalı Çapkını gölgesinde kalan Kızılcık Şerbeti dizisi yaptığı atak ile hayatta kalma şansını yakalamış hatta reytinglerde üst sıraların sahibi olmuştu. İki rakip kanal iki rakip dizi ve yeni sezon... Yeni sezon dizilerinin başlamasına sadece sayılı günler kaldı. Özellikle de Cuma akşamlarının dizileri merakla bekleniyor. Bu sırada da dizi ekipleri çalışmaya geçiyor. Yepyeni bir açıklama da Kızılcık Şerbeti ekibinden yapılmış bulunuyor.

Geçtiğimiz sezon Yalı Çapkını dizisinde bir ara yer alan ünlü oyuncu Kızılcık Şerbeti ile anlaşma sağladı. Alınan bu karar sonrasında Kızılcık Şerbeti'nin 2. sezonda da Yalı Çapkını'na savaş açtığı söyleniyor. İşte detaylar...

Yalı Çapkını dizisine savaş açtı

Yalı Çapkını dizisinde yıldızı pek parlamayan ve hikayesi devam etmeyen, Tarık'ın odaya hapis ettiği kız artık Yalı Çapkını'nda değil. Kızılcık Şerbeti dizisi yeni sezonuna 15 Eylül'de merhaba diyecek iken Gold Fİlm imzalı dizide yeni gelişmeler yaşanıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Dizinin kadrosuna Rüzgâr rolüyle Yiğit Kirazcı, “Zülkar” rolüyle Bahtiyar Memili ve Ertuğrul rolüyle de Kayra Şenocak katılmıştı. Dizinin 31. Bölümünde ekibe ayrıca Ertuğrul’un kızı Mihri de dahil olacak. Mihri karakteri Kızılcık Şerbeti için çok önemli bir karakter olacağı söyleniyor.

"Yalı Çapkını" dizisinde Tarık’ın (Baran Bölükbaşı) odaya hapsettiği genç kız rolüne Yalı Çapkını ilk sezonunda hayat veren oyuncu Gizem Yanık, Kızılcık Şerbeti dizisinde karşımıza çıkacak.