Kızılcık Şerbeti Sezon Finali Tarihi Açıklandı!

Kızılcık Şerbeti 103. bölümde sezon finali yapacak! 4. sezon kesinleşti. Sezon finalinde izleyicileri büyük sürprizler bekliyor.

Kızılcık Şerbeti Sezon Finali Tarihi Açıklandı!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 29-03-2025 16:31

Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 103. bölümüyle sezon finali yapmaya hazırlanıyor. Gold Film imzalı dizi, 30 Mayıs’ta yayınlanacak bölümüyle 3. sezonunu tamamlayacak. Ancak hayranlarını sevindiren haber geldi; dizinin 4. sezonu kesinleşti!

Geçtiğimiz haftalarda yönetmen değişikliği yaşayan dizide, Aydın Bulut yönetmen koltuğuna oturdu. Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizi, sezon finaline yaklaşırken yine çok çarpıcı gelişmelerle izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Her yıl olduğu gibi, bomba bir sezon finali hikâyesi izleyicileri şoke etmeye hazırlanıyor.

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