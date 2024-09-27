Kızılcık Şerbeti kadrosuna iki yeni isim katıldı! Kızıl Goncalar'dan sürpriz transfer

Kızılcık Şerbeti kadrosuna iki yeni isim: Batuhan Bozkurt ve Servet Pandur katıldı!

Kızılcık Şerbeti kadrosuna iki yeni isim katıldı! Kızıl Goncalar'dan sürpriz transfer
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 27-09-2024 16:05

Gold Film’in rekortmen dizisi Kızılcık Şerbeti, merakla beklenen yeni bölümüyle bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosuna iki yeni isim dahil oldu: Batuhan Bozkurt ve Servet Pandur.

Geçtiğimiz sezon Kızıl Goncalar dizisinde dikkat çeken Batuhan Bozkurt, Kızılcık Şerbetinde Firaz karakteriyle seyirci karşısına çıkacak. Firaz, Görkem’in (Özge Özacar) üvey annesinin oğlu olarak diziye dahil olacak ve yeni bölümde Görkem’in oyunları sayesinde Ünal ailesiyle tanışacak. Firaz’ın annesi Asude’ye ise usta oyuncu Servet Pandur hayat verecek.

Yeni karakterlerin katılımı, dizinin heyecanını daha da artırırken, izleyiciler bu akşam yayınlanacak bölümde neler olacağını büyük bir merakla bekliyor.

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