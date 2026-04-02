Kızılcık Şerbeti Hayranlarına Müjde: Final İddiaları Boşa mı Çıktı?

Kızılcık Şerbeti final mi yapıyor? Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin akıbeti belli oldu. Yeni sezon kararı ve Birsen Altuntaş'ın son dakika açıklaması haberimizde.

Yayın Tarihi : 02-04-2026 19:45

Show TV ekranlarının fenomen yapımı Kızılcık Şerbeti, son dönemde reytinglerde yaşanan dalgalanmalar ve senaryoya yönelik eleştirilerle "final" iddialarının odağına yerleşmişti. Başrollerini Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ahmet Mümtaz Taylan ve Ceren Yalazoğlu Karakoç gibi güçlü isimlerin paylaştığı dizi için beklenen haber nihayet geldi.

"Final Çanları" Sustu: Yeni Sezon Kararı Yolda

Dört sezondur Cuma akşamlarının zirve adaylarından biri olan yapım, 130. bölümüyle izleyici karşısına çıkarken, sosyal medyada dizinin akıbetine dair endüstriyel kulisler hareketlendi. İzleyicilerin "hikaye tıkandı" eleştirilerine rağmen, dizinin geleceği hakkında umut verici gelişmeler yaşanıyor.

Birsen Altuntaş’tan Kritik Açıklama

Dizinin takipçileri "Kızılcık Şerbeti yeni sezonda olacak mı?" sorusuna yanıt ararken, ünlü gazeteci Birsen Altuntaş konuya açıklık getirdi. Altuntaş, dizinin devam etme ihtimalinin yüksek olduğunu şu sözlerle ifade etti:

"Son anda bir şey olmazsa (yani kanal satışı vb. gibi önemli değişiklikler), devam edecek gibi duruyor. Ama tabii nisan sonu daha kesin bir bilgi olur elimizde..."

Bu açıklama, fenomen dizinin hayranlarına derin bir nefes aldırırken, kesin kararın nisan ayı sonunda netleşeceği vurgulandı. Şimdilik "devam" sinyali veren yapım, 4. sezon heyecanını sürdürmeye odaklanmış durumda.

