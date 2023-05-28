Kızılcık Şerbeti ekrana damga vurdu

Dizi; ABC1 20+’da 8.36 izlenme oranı 19.91 izlenme payı, AB grubunda 7.75 izlenme oranı 20.87 izlenme payı, Total’de 6.13 izlenme oranı 15.25 izlenme payı alarak Cuma gününe damga vurdu. Sosyal medyada da çok konuşulan dizi, #KızılcıkŞerbeti etiketi ile yaklaşık dört saat Twitter’ın TT listesinin ilk sırasında yer aldı.

YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yayınlanan bölümde, öz babası olmadığını oğluna açıklamak zorunda kalan Ömer’in en büyük destekçisi Kıvılcım oldu. Ömer’in, oğlu Metehan’la gözyaşları eşliğinde yaptığı duygu yüklü konuşma bölümün unutulmaz anlarına sahne oldu. Nursema, kendisini kabul etmeyen Umut’un ailesi ile konuşmak için Alev’in yardımıyla Ankara’ya gitti. Fakat Umut’un anne ve babasının bu evliliği onaylamadıklarını söylemesi Nursema’yı derinden yaraladı. Öte yandan bir kez daha dolandırılan Nilay’ın, mobilyacının bıraktığı papağanla eve dönmesi renkli anlara sahne oldu. Fatih’in kendisini aldattığını kanıtlayarak boşanmak isteyen Doğa’ya, Alev yardım eli uzattı. Galeriye giderek Aylin’le arkadaş olmaya çalışan Alev duydukları karşısında şoke oldu. Kurduğu oyunda başarılı olan Aylin ise Fatih’i kandırarak evine getirtmeyi başardı. Bölümün final sahnesinde, Fatih ve Aylin’in baş başa kaldığı anda, eve Abdullah’ın gelmesi bölüme damga vurdu.

İşte bölüme damga vuran final sahnesi;

YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında; Fatih’in, Doğa’yı aldattığını öğrenen Abdullah oğlunu çok sert bir dille uyarıyor. Abdullah ve Alev’in baş başa tiyatroya gittiği sahnenin dikkat çektiği tanıtımda Ömer’in, Kıvılcım’a “Herkesin karanlık yönleri vardır.” sözleri merak uyandırıyor. Umut’un ailesinin Ünallar’a geldiği tanıtımda Nursema’nın gelinlikle ekrana gelmesi heyecanı doruğa taşıyor.

Kızılcık Şerbeti’nin 28. Bölüm Tanıtımı;