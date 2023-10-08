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Kızılcık Şerbeti dizisinin Sevilen Çifti Ömer ve Kıvılcım'dan unutulmaz açıklamalar

"Kızılcık Şerbeti" dizisinin sevilen oyuncuları Evrim Alasya ve Barış Kılıç, Ömür Sabuncuoğlu ile unutulmaz açıklamalarda bulundu.

Kızılcık Şerbeti dizisinin Sevilen Çifti Ömer ve Kıvılcım'dan unutulmaz açıklamalar
YAŞAM
Yayın Tarihi : 08-10-2023 22:13

"Kızılcık Şerbeti" Dizisinin Yıldızlarından Sürpriz Açıklamalar! Reytinglerin gözdesi “Kızılcık Şerbeti” dizisinin başarılı oyuncuları Evrim Alasya ve Barış Kılıç, Show TV'nin sevilen programı Pazar Sürprizi'nde Ömür Sabuncuoğlu'nun sorularını yanıtladı.

Dizi finalinin en konuşulan sahnesi olan trafik kazası izleyenleri derinden etkilemişti. Evrim Alasya bu sahne hakkında, “Gerçekten zordu. Böyle bir sahne ilk defa deneyimledim. Sakinleştirici almak zorunda kaldım. O anki tüm duygularımı ekrana yansıtmaya çalıştım.” dedi.

Ömer: İdeal Erkek Mi?

Barış Kılıç'ın canlandırdığı Ömer karakterinin neredeyse kusursuzluğu izleyenlerin ilgisini çekiyor. Bu mükemmel kişiliğiyle ilgili sorulan soruya Evrim Alasya, "Böyle mükemmel bir erkeğin gerçekte olabileceğini düşünüyorum. Hatta Melis Civelek’e sordum ve bana 'Yazıyorum çünkü var' dedi.” şeklinde yanıt verdi.

Ömer ve Kıvılcım Aşkında Neler Olacak?

Dizi içerisinde izleyiciyi büyüleyen Ömer-Kıvılcım aşkına dair geleceğe yönelik ipuçları da verildi. Her iki oyuncu, “Belli ki Ömer karakterine bir hata yaptırılacak.” şeklinde yorumda bulundu.

Dizi içinde Evrim Alasya'nın hayat verdiği Kıvılcım karakteri, güçlü duruşu ve replikleriyle sosyal medyanın ilgi odağı haline geldi. Evrim Alasya bu karaktere "denge unsuru" tanımını yaparken, özel hayatında mutlu bir evliliği bulunan Barış Kılıç ise keskin karakterli Kıvılcım'a dair “Gerçek hayatta bu kadar net ve keskin bir kadınla birlikte olamam.” dedi.

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