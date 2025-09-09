Kızılcık Şerbeti Dizisine 4 Yeni Oyuncu Katıldı

Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 4. sezonuyla ekrana dönüyor. Yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, Gold Film imzalı diziye bu sezon dört yeni oyuncu katıldı: Erkan Avcı, Açelya Akkoyun, Serkan Rutkay Ayıköz ve Sibel Şişman.

Yeni Karakterler Seyircinin Karşısında

Dizide Erkan Avcı, Asude’nin (Servet Pandur) ağabeyinin üvey oğlu Asil karakteriyle ekrana geliyor. Hayatı para, güç ve itibar üzerine kurulu olan Asil’in Ünal Holding’e gelişi, dizide dengeleri tamamen değiştirecek. Asil’in en yakınındaki isim Abidin rolünde ise Serkan Rutkay Ayıköz izleyiciyle buluşacak.

Kıvılcım ve Ömer’i Zor Günler Bekliyor

Yeni sezonda Açelya Akkoyun, Kıvılcım’ın (Evrim Alasya) doktoru Nilgün karakterini canlandıracak. Nilgün’ün hem hamilelik sürecinde Kıvılcım’a destek olması hem de ailesiyle beraber hikâyeye dahil olması, Kıvılcım ve Ömer çiftini büyük bir sınavla karşı karşıya bırakacak.

Köşke Yeni Bir İsim Geliyor

Ünallar’ın köşküne yeni kahya olarak katılan Birsen karakterine ise Sibel Şişman hayat veriyor. Bu karakterle birlikte köşkün düzeninde de yeni çatışmalar yaşanacak.

Yeni Sezon Başlıyor

Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti, yeni sezonuyla Cuma günü saat 20.00’de Show TV ekranında olacak.