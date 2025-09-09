Kızılcık Şerbeti Dizisine 4 Yeni Oyuncu Katıldı

Kızılcık Şerbeti 4. sezona 4 yeni oyuncuyla giriyor. Erkan Avcı, Açelya Akkoyun, Serkan Rutkay Ayıköz ve Sibel Şişman kadroya katıldı.

Kızılcık Şerbeti Dizisine 4 Yeni Oyuncu Katıldı
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 09-09-2025 19:57

Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 4. sezonuyla ekrana dönüyor. Yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, Gold Film imzalı diziye bu sezon dört yeni oyuncu katıldı: Erkan Avcı, Açelya Akkoyun, Serkan Rutkay Ayıköz ve Sibel Şişman.

Yeni Karakterler Seyircinin Karşısında

Dizide Erkan Avcı, Asude’nin (Servet Pandur) ağabeyinin üvey oğlu Asil karakteriyle ekrana geliyor. Hayatı para, güç ve itibar üzerine kurulu olan Asil’in Ünal Holding’e gelişi, dizide dengeleri tamamen değiştirecek. Asil’in en yakınındaki isim Abidin rolünde ise Serkan Rutkay Ayıköz izleyiciyle buluşacak.

Kıvılcım ve Ömer’i Zor Günler Bekliyor

Yeni sezonda Açelya Akkoyun, Kıvılcım’ın (Evrim Alasya) doktoru Nilgün karakterini canlandıracak. Nilgün’ün hem hamilelik sürecinde Kıvılcım’a destek olması hem de ailesiyle beraber hikâyeye dahil olması, Kıvılcım ve Ömer çiftini büyük bir sınavla karşı karşıya bırakacak.

Köşke Yeni Bir İsim Geliyor

Ünallar’ın köşküne yeni kahya olarak katılan Birsen karakterine ise Sibel Şişman hayat veriyor. Bu karakterle birlikte köşkün düzeninde de yeni çatışmalar yaşanacak.

Yeni Sezon Başlıyor

Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti, yeni sezonuyla Cuma günü saat 20.00’de Show TV ekranında olacak.

Benzer Haberler
Eşref Rüya’nın İkinci Sezon Afişi Yayınlandı: Eşref Artık “Tek” Değil Eşref Rüya’nın İkinci Sezon Afişi Yayınlandı: Eşref Artık “Tek” Değil
Halef Dizisi Ne Zaman Ekrana Gelecek? Yayın Tarihi Belli Oldu mu? Halef Dizisi Ne Zaman Ekrana Gelecek? Yayın Tarihi Belli Oldu mu?
Sürpriz İkili! İbrahim Çelikkol ile Burcu Biricik Bir Araya Geliyor Sürpriz İkili! İbrahim Çelikkol ile Burcu Biricik Bir Araya Geliyor
Aytaç Şaşmaz ve Serra Arıtürk’ün Başrolde Olduğu “Kaosun Anatomisi” Sezon Fragmanı Yayınlandı Aytaç Şaşmaz ve Serra Arıtürk’ün Başrolde Olduğu “Kaosun Anatomisi” Sezon Fragmanı Yayınlandı
Ben Leman Setinden İlk Kareler Paylaşıldı! Ben Leman Setinden İlk Kareler Paylaşıldı!
Engin Akyürek’li “Bereketli Topraklar” Dizisi Sete Çıktı Engin Akyürek’li “Bereketli Topraklar” Dizisi Sete Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
İtalya’da evlilik teklifi alan Sıla Türkoğlu düğün için ne dedi?
  • 03-09-2025 10:33

İtalya’da evlilik teklifi alan Sıla Türkoğlu düğün için ne dedi?

Sürpriz İkili! İbrahim Çelikkol ile Burcu Biricik Bir Araya Geliyor
  • 08-09-2025 16:12

Sürpriz İkili! İbrahim Çelikkol ile Burcu Biricik Bir Araya Geliyor

Cemre Baysel ile Blok3 İstanbul’da Baş Başa Görüntülendi
  • 08-09-2025 09:47

Cemre Baysel ile Blok3 İstanbul’da Baş Başa Görüntülendi

Arzu Sabancı’dan Hande Erçel’e ikinci gönderme!
  • 04-09-2025 12:13

Arzu Sabancı’dan Hande Erçel’e ikinci gönderme!

50 Yaşındaki Selim Bayraktar'dan Fit Paylaşım: Gençlere Meydan Okudu
  • 05-09-2025 13:01

50 Yaşındaki Selim Bayraktar'dan Fit Paylaşım: Gençlere Meydan Okudu