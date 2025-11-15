Kızılcık Şerbeti Dizisinden Ayrılan Sıla Türkoğlu'ndan Duygusal Veda

Kızılcık Şerbeti dizisine Doğa, Mustafa, Firaz ve Işıl karakterleri veda etti. Sıla Türkoğlu, duygusal bir veda mesajı yayınladı ancak hemen ardından partneri Doğukan Güngör ve Feyza Civelek’i takipten çıkardı.

Kızılcık Şerbeti Dizisinden Ayrılan Sıla Türkoğlu'ndan Duygusal Veda
Yayın Tarihi : 15-11-2025 16:48

Show TV’nin fenomen dizisi "Kızılcık Şerbeti’nin" dün akşam yayınlanan bölümünde dört oyuncu ekibe veda etti. Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, Mustafa (Emrah Altıntoprak), Firaz (Batuhan Yüzgüleç) ve Işıl (Ece İrtem) diziden ayrıldı.

 

Sıla Türkoğlu: "Seni Hep Çok Sevdim"

 

Deneyimli yıldız Sıla Türkoğlu, Doğa rolüne duygusal bir mesajla veda etti. Türkoğlu, "Doğa… Bana kattığın her şeye, benden aldıklarına; seni anladığım ya da hiç anlayamadığım tüm hallerine rağmen seni hep çok sevdim" ifadelerini kullandı. Oyuncu, bazen Doğa'ya kızdığını da samimiyetle belirtti.

 

Veda Mesajında Kamera Arkasına Minnettar Kaldı

Sıla Türkoğlu, vedasında kamera arkası emekçilerine de minnettar olduğunu söyledi. Türkoğlu, birlikte yürüdüğü güzel insanlarla yan yana olmanın büyük bir şans olduğunu vurguladı. Oyuncu, "Desteğini hep hissettiren sevgili seyircimize de kocaman bir teşekkür" sözleriyle mesajını tamamladı.

Ayrılır Ayrılmaz İki İsmi Takipten Çıkardı

Sıla Türkoğlu’nun final sahnesi yayınlanır yayınlanmaz yaptığı ilk iş ise sosyal medyada olay oldu. Türkoğlu, dört yıllık partneri Doğukan Güngör ve dizinin olay ismi Feyza Civelek’i Instagram’da takipten çıkardı. Bu hamle, magazin gündemine bomba gibi düştü.

