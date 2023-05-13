Kızılcık Şerbeti dizisindeki o sahne seyircilerin tepkisini çekti: "Bu diziyi izlemeyi bırakırım"

Show TV'de cuma akşamları ekrana gelen ve aldığı yüksek reytinglerle adından söz ettiren Kızılcık Şerbeti yayınlandığı günlerde Twitter'da TT olmaya devam ediyor. Kızılcık Şerbeti'nin izleyecileri diziyi bu hafta da gündeme taşıdı. Fakat bu kez 'aldatma sahnesi'ne tepkiler vardı.



Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih’in Doğa’yı aldatmasının ardından seyirci ayaklanmış ve yapımcıları mesaj yağmuruna tutmuş vaziyette. Herkes Doğa’nın Fatih’in aldatma skandalını bilmesini ve ayrılmasını isterken tepki mesajları da ardı ardına geliyor.

İşte Kızılcık Şerbeti dizisini izleyen seyircinin verdiği tepkilerden birkaçı:



- “Fatih'in aldattıktan sonra zırlamasının tek sebebi "Doğa'nın da ona aynı şeyi yapabilme ihtimalini düşünebiliyor olması." Pişmanlıktan falan değil yani.”



- “Doğaya "kocanı tek başına dışarıya gönderme" diye akıl vereceğine keşke oğluna birazcık ahlak dersi verseydin Pembe hanım!!”

- “Bu saatten sonra doğa boşanmayıp affederse bu diziyi izlemeyi bırakırım. Fatih in neden bu kadar kısıtlayıcı olduğu da ortaya çıktı, kendisi her gördüğü kadına düşecek tıynette iradesiz olunca herkesi kendi gibi biliyormuş demek ki.”

- “Doğa hemen öğrensin ve boşansınlar lütfen”

- “Bir kadının hem de hamileyken aldatılıyor oluşuna mı üzülelim, psikolojik şiddete maruz kalmasına mı üzülelim bilemedim.”

- “Doğanın acilen Fatih’ten boşanması ve kendi yoluna bakması lazım”