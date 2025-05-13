Kızılcık Şerbeti 100. Bölümünü Kutladı

Kızılcık Şerbeti 100. bölümünü Mandarin Oriental'de düzenlenen özel bir yemekle kutladı. Melis Civelek’ten 200. bölüm mesajı geldi!

Kızılcık Şerbeti 100. Bölümünü Kutladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-05-2025 15:48

Show TV’nin sevilen dizisi “Kızılcık Şerbeti”, 100. bölüm başarısını özel bir geceyle kutladı. Gold Film imzalı dizinin oyuncuları ve set ekibi, İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarasına karşı düzenlenen kutlama yemeğinde bir araya geldi.

100. Bölüm İçin Şık Kutlama

Geçen cuma akşamı 100. bölümüyle ekrana gelen dizi için kutlama yemeği, Mandarin Oriental Bosphorus Otel’deki seçkin Uzakdoğu restoranı Novikov’da gerçekleştirildi. Geceye dizinin oyuncularının yanı sıra yapımcı ve senaryo ekibi de tam kadro katıldı.

Yapımcıdan Teşekkür, Senaristten Müjde

Yapımcı Faruk Turgut, gecede yaptığı konuşmada tüm ekibe teşekkür ederek bu başarının bir ekip işi olduğunu vurguladı. Senarist Melis Civelek ise mikrofonu aldığında, “200. bölümde buluşmak üzere,” diyerek dizinin uzun soluklu olması yönündeki dileğini dile getirdi. Bu sözler, dizinin 6 sezon sürme ihtimalini akıllara getirdi.

Reytinglerde Zirvede

Her bölümüyle sosyal medyada gündem olan ve reyting listelerinde üst sıralarda yer alan Kızılcık Şerbeti, karakter derinliği ve çarpıcı olay örgüsüyle izleyicilerin gönlünü kazanmaya devam ediyor.

Benzer Haberler
Yıllara Meydan Okuyor: Nebahat Çehre 81 Yaşında Güzelliğiyle Hayran Bıraktı Yıllara Meydan Okuyor: Nebahat Çehre 81 Yaşında Güzelliğiyle Hayran Bıraktı
Gülşen'den Lahmacun Fiyatlarına Tepki: “Tatil Lüks Değil, Rahatlık Olmalı” Gülşen'den Lahmacun Fiyatlarına Tepki: “Tatil Lüks Değil, Rahatlık Olmalı”
"Çift Kişilik Oda"nın Sosyal Medya Afişi Yayınlandı
Bülent Şakrak Yeni Aşkını İnstagram’dan İlan Etti! Bülent Şakrak Yeni Aşkını İnstagram’dan İlan Etti!
Afra Saraçoğlu’na Bebek Parkı’nda Özel Güvenlik Önlemi! Afra Saraçoğlu’na Bebek Parkı’nda Özel Güvenlik Önlemi!
Gülşen’den Kıyafet Eleştirilerine Net Yanıt Gülşen’den Kıyafet Eleştirilerine Net Yanıt
ÇOK OKUNANLAR
Aslı Enver 41 Yaşında: “Bu Sene Kendim İçin Dileğim Yok”
  • 12-05-2025 09:54

Aslı Enver 41 Yaşında: “Bu Sene Kendim İçin Dileğim Yok”

Gülşen’den Kıyafet Eleştirilerine Net Yanıt
  • 13-05-2025 10:34

Gülşen’den Kıyafet Eleştirilerine Net Yanıt

Afra Saraçoğlu’na Bebek Parkı’nda Özel Güvenlik Önlemi!
  • 13-05-2025 11:23

Afra Saraçoğlu’na Bebek Parkı’nda Özel Güvenlik Önlemi!

  • 13-05-2025 13:41

"Çift Kişilik Oda"nın Sosyal Medya Afişi Yayınlandı

Meryem Uzerli’den annelik itirafı: “Her şeyden biraz var”
  • 10-05-2025 09:23

Meryem Uzerli’den annelik itirafı: “Her şeyden biraz var”