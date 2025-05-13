Kızılcık Şerbeti 100. Bölümünü Kutladı

Show TV’nin sevilen dizisi “Kızılcık Şerbeti”, 100. bölüm başarısını özel bir geceyle kutladı. Gold Film imzalı dizinin oyuncuları ve set ekibi, İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarasına karşı düzenlenen kutlama yemeğinde bir araya geldi.

100. Bölüm İçin Şık Kutlama

Geçen cuma akşamı 100. bölümüyle ekrana gelen dizi için kutlama yemeği, Mandarin Oriental Bosphorus Otel’deki seçkin Uzakdoğu restoranı Novikov’da gerçekleştirildi. Geceye dizinin oyuncularının yanı sıra yapımcı ve senaryo ekibi de tam kadro katıldı.

Yapımcıdan Teşekkür, Senaristten Müjde

Yapımcı Faruk Turgut, gecede yaptığı konuşmada tüm ekibe teşekkür ederek bu başarının bir ekip işi olduğunu vurguladı. Senarist Melis Civelek ise mikrofonu aldığında, “200. bölümde buluşmak üzere,” diyerek dizinin uzun soluklu olması yönündeki dileğini dile getirdi. Bu sözler, dizinin 6 sezon sürme ihtimalini akıllara getirdi.

Reytinglerde Zirvede

Her bölümüyle sosyal medyada gündem olan ve reyting listelerinde üst sıralarda yer alan Kızılcık Şerbeti, karakter derinliği ve çarpıcı olay örgüsüyle izleyicilerin gönlünü kazanmaya devam ediyor.