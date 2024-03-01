Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş'ın Instagram pozları gündem oldu! İşte o kareler...

"Kızıl Goncalar", kadrosunda Özgü Namal, Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu, Hazal Türesan gibi isimleri bir araya getirerek tarikatların perde arkasını anlatıyor.

Dizinin öne çıkan karakterlerinden biri de Zeynep.

Meryem ve Naim'in kızı, Mira'nın ikiz kardeşi olan Zeynep'i genç oyuncu Mina Demirtaş canlandırıyor.

Demirtaş, tesettürlü bir karakteri başarıyla oynarken, gerçek hayatıyla da sosyal medyada ilgi odağı haline geldi.

2005 doğumlu Mina Demirtaş'ın Instagram paylaşımları dikkat çekiyor.

Oyuncunun kahkülleri ve doğal güzelliği, binlerce övgü mesajına neden oluyor.

İşte paylaşımlarından bazıları...



