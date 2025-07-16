Kızıl Goncalar’ın Zeynep’i Mina Demirtaş Ekranlara Dönüyor! İşte Yeni Dizisi...

Mina Demirtaş, oyunculuk kariyerinde emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. “Kızıl Goncalar” dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteriyle dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu, şimdi NTC Medya’nın yeni projesiyle gündemde. Kod adı “Güzelköy” olan diziyle görüşmelerini sürdüren Demirtaş’ın bu projeyle ekranlara dönmesi heyecanla bekleniyor.

Yeni Rol: Ada Karakteri

Görüşmeler olumlu sonuçlandığı takdirde Mina Demirtaş, dizide Şahika ile Güney’in kızı Ada karakterine hayat verecek. Güçlü bir kadın hikâyesi olarak şekillenen projede dört kadının kesişen kaderi izleyicilere sunulacak. Semih Bağcı’nın yöneteceği dizinin oyuncu kadrosu da şimdiden merak konusu oldu.

Güçlü Kadro Geliyor

Dizide yer alacağı kesinleşen oyuncular arasında Burçin Terzioğlu (Leman) ve Gökçe Eyüboğlu (Suzi) bulunuyor. Henüz Şahika ve Mine karakterlerine kimin hayat vereceği netlik kazanmadı. Ancak projenin genel atmosferi, kadınların içsel yolculuklarını, hesaplaşmalarını ve dayanışmalarını etkileyici bir dille ekranlara taşımayı hedefliyor.

Yıldızı Parlayan Bir Oyuncu

Mina Demirtaş, genç yaşına rağmen sergilediği başarılı performanslarla sektörde adından sıkça söz ettiriyor. “Kızıl Goncalar” dizisindeki Zeynep rolüyle dikkat çeken oyuncunun “Güzelköy” dizisine dâhil olması hâlinde kariyerinde yeni bir sayfa açması bekleniyor. Duygusal derinliği yüksek karakterler yaratabilen oyunculuğu, bu yeni projede de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.