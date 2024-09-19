Kızıl Goncalar'ın yeni sezon afişinde dikkat çeken detay!

Televizyon dünyasının merakla beklenen dizisi "Kızıl Goncalar", yeni sezon afişiyle izleyicileri heyecanlandırdı. Başrollerini Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın paylaştığı dizinin afişi, sürükleyici bir sezonun sinyallerini verirken, dizinin yeni bölümleri için geri sayım başladı.

30 Eylül Pazartesi günü sezonun ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan dizi, yine dikkat çeken kadrosu ve etkileyici hikayesiyle gündemde. Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Mert Turak, Tolga Tekin, Hazal Türesan gibi başarılı isimlerin yanı sıra, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın ve Sitare Akbaş da kadroda yer alıyor.

"Kızıl Goncalar", iki zıt karakterin; seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve muhafazakâr bir tarikatın içinde yaşayan Meryem’in (Özgü Namal) kesişen kaderini ele alıyor. Dizide inanç ve fikir farklılıkları, "evlat" kavramı üzerinden işlenerek, anneliğin ve babalığın birleştirici gücü ön plana çıkarılıyor.

Gold Film imzalı yapımın yönetmenliğini Ömür Atay üstlenirken, senaryosunu Necati Şahin kaleme alıyor. "Kızıl Goncalar", 30 Eylül'den itibaren her pazartesi saat 20.00’de NOW ekranlarında izleyiciyle buluşacak.