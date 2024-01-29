Kızıl Goncalar'ın yeni bölümüyle bu akşam var mı?

Kızıl Goncalar'ın yeni bölümü bu akşam yayınlanacak mı? Kızıl Goncalar'ın yeni bölümü var mı?

Kızıl Goncalar'ın yeni bölümüyle bu akşam var mı?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-01-2024 10:33

RTÜK'ten aldığı ceza nedeniyle ekranlardan uzak kalan Kızıl Goncalar dizisinin cezası geçtiğimiz hafta sona ermişti. 22 Ocak Pazartesi günü Kızıl Goncalar 3. bölümüyle ekrana gelmişti. Dizinin yeni bölümü tüm kategorilerde birinci olarak büyük bir zafer elde etmişti. Cezanın ardından gelen bu birincilik için Kızıl Goncalar'ın yapımcısı Faruk Turgut bir paylaşım yaparak izleyenlere teşekkür etmişti.

 

Kızıl Goncalar'ın yeni bölümünden yeni fotoğraflar ortaya çıktı!



Kızıl Goncalar'ın yeni bölümüyle bu akşam var mı?

Özcan Deniz ile Özgü Namal'ın başrollerinde yer aldığı Kızıl Goncalar bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek. Kızıl Goncalar 4. bölümü saat 20:00'de Fox TV'de olacak.
 



Kızıl Goncalar oyuncu kadrosu:

Özcan Deniz
Özgü Namal
Mert Yazıcıoğlu
Erkan Avcı
Mert Turak
Hazal Türesan
Duygu Sarışın
Selen Öztürk
Şerif Erol
Tuğrul Tülek
Sitare Akbaş
Mine Demirtaş


 

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