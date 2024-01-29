RTÜK'ten aldığı ceza nedeniyle ekranlardan uzak kalan Kızıl Goncalar dizisinin cezası geçtiğimiz hafta sona ermişti. 22 Ocak Pazartesi günü Kızıl Goncalar 3. bölümüyle ekrana gelmişti. Dizinin yeni bölümü tüm kategorilerde birinci olarak büyük bir zafer elde etmişti. Cezanın ardından gelen bu birincilik için Kızıl Goncalar'ın yapımcısı Faruk Turgut bir paylaşım yaparak izleyenlere teşekkür etmişti.





Kızıl Goncalar'ın yeni bölümüyle bu akşam var mı?



Özcan Deniz ile Özgü Namal'ın başrollerinde yer aldığı Kızıl Goncalar bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek. Kızıl Goncalar 4. bölümü saat 20:00'de Fox TV'de olacak.







Kızıl Goncalar oyuncu kadrosu:



Özcan Deniz

Özgü Namal

Mert Yazıcıoğlu

Erkan Avcı

Mert Turak

Hazal Türesan

Duygu Sarışın

Selen Öztürk

Şerif Erol

Tuğrul Tülek

Sitare Akbaş

Mine Demirtaş





