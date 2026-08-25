Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Tolga Karel’den Çok Konuşulacak Mesaj

Bir dönemin sevilen oyuncusu Tolga Karel oyunculuğu bırakıp ABD’de bambaşka bir hayat kurdu. TIR şoförlüğü yapan Karel bu kez aile paylaşımıyla dikkat çekti.

Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Tolga Karel’den Çok Konuşulacak Mesaj
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-08-2026 18:11

Bir zamanlar ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Tolga Karel yıllar önce oyunculuğu bırakıp Amerika’da kendine bambaşka bir hayat kurmuştu. Özellikle “Yaprak Dökümü” dizisindeki Oğuz karakteriyle hafızalara kazınan Karel, şimdilerde ise oyunculuktan oldukça uzak bir yaşam sürüyor.

Oyunculuktan TIR Şoförlüğüne

Tolga Karel kariyerinde radikal bir karar vererek ABD’ye yerleşmiş ve burada lojistik sektörüne yönelmişti. Yeni hayatında TIR şoförlüğü de yapan ünlü isim, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Ekranlardan uzaklaşmasının ardından hayatını tamamen değiştiren Karel, Amerika’da işine ve ailesine odaklanmış durumda. Eski hayranları da onun bu farklı yaşamını sosyal medyadan takip etmeyi sürdürüyor.

Ailesiyle Pozunu Paylaştı

Karel bu kez eşi Sarah Scott ve çocuklarıyla birlikte çekilen bir aile fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Fotoğrafın kendisi kadar, altına yazdığı sözler de kısa sürede dikkat çekti.

Karel, mesajında bu kez yatırım dünyasının dilini kullandı ama tavsiyesi para ya da borsa üzerine değildi. Tam tersine, hayatındaki en değerli şeyin sevgi ve ailesi olduğunu anlatan samimi bir mesaj paylaştı.

“Yatırım Yapacaksanız Sevgiye Yapın”

Ünlü isim paylaşımında, “Yatırım yapacaksanız sevgiye yapın. Eşinizi doğru seçin. Tek yatırım tavsiyem.” sözlerine yer verdi.

Karel’in bu sözleri, takipçilerine verdiği mesajı da açıkça ortaya koydu. Maddi yatırımların bir kenara bırakılması gerektiğini söyleyen oyuncu, insanın hayatındaki en önemli yatırımın doğru insanı bulmak ve sevgiyi büyütmek olduğunu vurguladı.

Kısacası Tolga Karel, yıllar önce geride bıraktığı oyunculuk kariyerinden oldukça farklı bir hayat yaşıyor. Ancak görünen o ki yeni hayatında ailesiyle kurduğu düzen ve mutluluk, onun için her şeyden daha değerli.

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