Muhteşem Yüzyıl Hayranlarını Heyecanlandıran Buluşma!

Bir döneme damga vuran Muhteşem Yüzyıl dizisinin sevilen oyuncuları yıllar sonra yeniden bir araya geldi. Dizide farklı karakterlere hayat veren Selim Bayraktar, Selma Ergeç, Nur Fettahoğlu ve Selen Öztürk, buluşmalarında objektif karşısına geçti. Ortaya çıkan samimi kare ise sosyal medyada nostalji rüzgârı estirdi.

Yıllar Sonra Aynı Karede Buluştular

Muhteşem Yüzyıl denince akla gelen isimlerden Selim Bayraktar, Selma Ergeç, Nur Fettahoğlu ve Selen Öztürk, birlikte çektirdikleri fotoğrafla eski günleri yeniden hatırlattı. Dört oyuncunun aynı karede yer alması, dizinin hayranları için de oldukça keyifli bir sürpriz oldu.

2011 yılında ekran macerasına başlayan ve uzun süre gündemde kalan Muhteşem Yüzyıl, güçlü oyuncu kadrosu ve hikâyesiyle televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer aldı. Dizinin final yapmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen oyuncuların dostluklarının devam etmesi de dikkat çekiyor.

Selen Öztürk’ten Kalpli Paylaşım

Buluşmadan çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan isim Selen Öztürk oldu. Öztürk, dört oyuncunun birlikte verdiği pozu kalp emojisi eşliğinde takipçileriyle paylaştı.

Oyuncunun bu paylaşımı dizi bitse bile arkadaşlığın bitmediğini ortaya koydu. Kısa sürede dikkat çeken kare, Muhteşem Yüzyıl dönemini özleyen izleyicileri de geçmişe götürdü.

Hayranları Eski Günleri Hatırladı

Sevilen oyuncuların yıllar sonra aynı karede buluşması dizinin hayranları arasında da heyecan yarattı. Özellikle sosyal medyada paylaşılan nostaljik görüntüler oyuncuların canlandırdığı karakterleri yeniden gündeme getirdi.

Dizinin unutulmaz kadrosundan dört ismin bir araya gelmesi “Muhteşem Yüzyıl ekibi hâlâ çok iyi anlaşıyor” dedirten görüntülerden biri oldu. Selen Öztürk’ün kalp emojisiyle yaptığı paylaşım ise bu buluşmaya ayrı bir anlam kattı. Fotoğrafın altı dizinin hayranları tarafından kısa sürede kalp emojileri ile dolduruldu.