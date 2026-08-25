Kaan Yıldırım’dan Oğluyla Olay Poz! Pınar Deniz Dayanamadı

Kaan Yıldırım oğlu Fikret Hakan ile deniz keyfi yaptığı anları sosyal medyada paylaştı. Pınar Deniz ise eşinin paylaşımına beyaz kalp emojisi bıraktı.

Kaan Yıldırım’dan Oğluyla Olay Poz! Pınar Deniz Dayanamadı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-08-2026 19:33

Kaan Yıldırım, oğlu Fikret Hakan ile geçirdiği keyifli anları sosyal medya hesabından paylaşınca ortaya sıcacık görüntüler çıktı. Deniz kenarında oğluyla vakit geçiren ünlü oyuncunun baba-oğul pozları kısa sürede dikkat çekti. Paylaşımın en tatlı detaylarından biri ise Pınar Deniz’in eşine verdiği tepki oldu.

Baba-Oğul Denizin Tadını Çıkardı

Kaan Yıldırım, oğlu Fikret Hakan ile birlikte deniz kenarında güzel bir gün geçirdi. Baba-oğulun samimi anlarını fotoğraflayan Yıldırım, bu kareleri takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

Fotoğraflarda oğluyla keyifli vakit geçirdiği görülen oyuncunun mutluluğu adeta yüzünden okunuyordu. Özellikle baba-oğulun doğal ve sıcak halleri, sosyal medyada ilgi gören paylaşımlar arasına girdi.

Pınar Deniz’den Kalpli Destek

Kaan Yıldırım’ın paylaşımına eşi Pınar Deniz de kayıtsız kalmadı. Ünlü oyuncu, eşinin ve oğlunun fotoğrafına beyaz kalp emojisi bıraktı.

Kısacık bir yorum olsa da Pınar Deniz’in bu hamlesi, aile fotoğrafının en dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu. Çiftin birbirlerine ve oğullarına olan sevgilerini zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla göstermesi, takipçilerinin de ilgisini çekiyor.

Roma’da Başlayan Aile Hikâyesi

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, 2024 yılında Roma’da düzenlenen sade bir törenle evlenmişti. Özel hayatlarını mümkün olduğunca gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, yine de zaman zaman ailelerinden güzel kareleri takipçileriyle paylaşıyor.

Çiftin hayatındaki en büyük değişiklik ise 1 Nisan 2025’te oğulları Fikret Hakan’ın dünyaya gelmesiyle yaşandı. İlk kez anne ve baba olan ikili, oğullarıyla geçirdikleri anları büyük bir mutlulukla paylaşmaya başladı.

Fikret Hakan Bir Yaşında

Fikret Hakan’ın birinci yaş gününde de duygusal bir paylaşım yapan Pınar Deniz, oğlunun büyümesine inanamadığını anlatmıştı. “Bir bakmışsın büyümüş derlerdi. Öyleymiş...” sözleriyle duygularını dile getiren Deniz, annelik heyecanını takipçileriyle paylaşmıştı.

Şimdiyse baba-oğulun deniz keyfinden gelen bu kareler, ailenin huzurlu ve mutlu anlarından birini gözler önüne serdi.

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