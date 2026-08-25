Gökçe Bahadır’dan Büyüleyen Paylaşım!

Gökçe Bahadır sosyal medya hesabından bandanalı ve gözlüklü karelerinin yanı sıra eşi Emir Ersoy’la pozlarını paylaştı.

Gökçe Bahadır’dan Büyüleyen Paylaşım!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-08-2026 18:43

Oyunculuğuyla yıllardır adından söz ettiren Gökçe Bahadır, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı. Ünlü oyuncu, bazı karelerde bandanası ve gözlüğüyle tek başına poz verirken, bazı fotoğraflarda ise eşi Emir Ersoy ile birlikte objektif karşısına geçti.

Doğal Halleriyle Kamera Karşısında

 

Bahadır’ın paylaştığı fotoğraflar, gösterişli pozlardan çok günlük ve doğal halleriyle dikkat çekti. Bandanası ve gözlüğüyle verdiği pozlar, oyuncunun daha rahat ve samimi tarzını ortaya koyarken, eşiyle birlikte verdiği kareler de takipçilerinden ilgi gördü.

Özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Bahadır’ın Emir Ersoy ile fotoğraflarını paylaşması da hayranlarının yüzünü güldürdü. Çift, 2022 yılında nikâh masasına oturmuştu.

Ekranların Sevilen Yüzlerinden Biri

Gökçe Bahadır’ın oyunculuk kariyeri ise yıllar öncesine uzanıyor. “Hayat Bilgisi” ile geniş kitlelerce tanınan oyuncu, ardından “Yaprak Dökümü”ndeki Leyla karakteriyle kariyerinde önemli bir çıkış yakaladı.

“Kayıp Şehir”, “Aramızda Kalsın”, “Ufak Tefek Cinayetler”, “Evlilik Hakkında Her Şey”, “Kulüp” ve “Ömer” gibi yapımlarda da rol alan Bahadır, farklı karakterlerle oyunculuğunu kanıtladı.

Tiyatroda da Alkış Topladı

Televizyonun yanı sıra tiyatro sahnesinde de yer alan Bahadır “İzmir’in Kızları” adlı müzikli oyunla sahne deneyimini sürdürdü. Dizi ve sinema oyunculuğundan sonra tiyatrodaki başarısı ile de alkış toplayan güzel oyuncu yeteneğini bir kez daha ispatlamış oldu.

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