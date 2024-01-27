RTÜK cezası nedeniyle ekranlardan uzak kalan Kızıl Goncalar geçtiğimiz Pazartesi günü 3. bölümüyle ekrana gelmişti. Dizinin yayınlanan son bölümü tüm kategorilerde birinci olarak reytinglerde zirvede yer aldı. Kızıl Goncalar'ın 4. bölümü ise merakla beklenmeye başlandı. Özgü Namal ile Özcan Deniz'in başrollerinde yer aldığı Kızıl Goncalar'ın yeni bölümünden yeni fotoğraflar ortaya çıktı.







Kızıl Goncalar 4. bölüm özeti:



Cüneyd ve Zeynep’e evlilik yolunda dergâhta bir tören düzenlenir. Törende, beklenmedik biçimde, Meryem de kızının evliliğine onay verir. Çünkü Meryem ve Levent’in başka planları vardır.



Zaman kazanma peşinde olan Meryem ve Levent, Suavi’nin yardımıyla Zeynep’i yurtdışına okumaya göndermeye çalışır ama bunun için Zeynep’in çok zor bir soruya cevap vermesi gerekecektir.

Cüneyd, Zeynep’le yeni bir geleceğe yürüdüğünü zannederken, geçmişin hayaletleri onun peşini bırakmayacaktır.







