Kızıl Goncalar'ın yeni bölümünden yeni fotoğraflar ortaya çıktı!

Özgü Namal ile Özcan Deniz'in başrollerinde yer aldığı Kızıl Goncalar 4. bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin yayınlanacak yeni bölümünden yeni fotoğraflar ortaya çıktı. İşte detaylar...

Kızıl Goncalar'ın yeni bölümünden yeni fotoğraflar ortaya çıktı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-01-2024 16:56

RTÜK cezası nedeniyle ekranlardan uzak kalan Kızıl Goncalar geçtiğimiz Pazartesi günü 3. bölümüyle ekrana gelmişti. Dizinin yayınlanan son bölümü tüm kategorilerde birinci olarak reytinglerde zirvede yer aldı. Kızıl Goncalar'ın 4. bölümü ise merakla beklenmeye başlandı. Özgü Namal ile Özcan Deniz'in başrollerinde yer aldığı Kızıl Goncalar'ın yeni bölümünden yeni fotoğraflar ortaya çıktı. 



Kızıl Goncalar 4. bölüm özeti:

Cüneyd ve Zeynep’e evlilik yolunda dergâhta bir tören düzenlenir. Törende, beklenmedik biçimde, Meryem de kızının evliliğine onay verir. Çünkü Meryem ve Levent’in başka planları vardır.

Zaman kazanma peşinde olan Meryem ve Levent, Suavi’nin yardımıyla Zeynep’i yurtdışına okumaya göndermeye çalışır ama bunun için Zeynep’in çok zor bir soruya cevap vermesi gerekecektir.

Cüneyd, Zeynep’le yeni bir geleceğe yürüdüğünü zannederken, geçmişin hayaletleri onun peşini bırakmayacaktır.



Haberin Videosu : Kızıl Goncalar 4. Bölüm 2. Tanıtım Videosu Yayınlandı!
Benzer Haberler
Garanti BBVA Borçlarınızı Kapatmak İçin Limitleri Yükseltti! 250.000 TL ve 400.000 TL Arasında Transfer Kredisi Verecek! Garanti BBVA Borçlarınızı Kapatmak İçin Limitleri Yükseltti! 250.000 TL ve 400.000 TL Arasında Transfer Kredisi Verecek!
QNB Finansbank Aylar Sonra Tekrar Başlattı! TEK SMS Atarak 50.000 TL Ödemeler Hesaplara Yatırıyor! QNB Finansbank Aylar Sonra Tekrar Başlattı! TEK SMS Atarak 50.000 TL Ödemeler Hesaplara Yatırıyor!
Resmi Gazetede 22:30'da Açıklandı! Emekli Maaşlarına Ek Ödeme 11409 TL olacak! Resmi Gazetede 22:30'da Açıklandı! Emekli Maaşlarına Ek Ödeme 11409 TL olacak!
TEB Bankası Ay Sonuna Kadar, 10-100 Bin TL Arası Ödeme Vereceğini Açıkladı! SMS Atarak Hemen İşlem Yapmanız Mümkün TEB Bankası Ay Sonuna Kadar, 10-100 Bin TL Arası Ödeme Vereceğini Açıkladı! SMS Atarak Hemen İşlem Yapmanız Mümkün
TBMM Onayladı: 20000-30000-40000 TL Borçlarınızı Kapatmak İçin Destek! TBMM Onayladı: 20000-30000-40000 TL Borçlarınızı Kapatmak İçin Destek!
Cumhurbaşkanı Açıkladı: 30 Gün İçinde Emeklilere 17800 TL Ödeme Verileceği Açıklandı!  Cumhurbaşkanı Açıkladı: 30 Gün İçinde Emeklilere 17800 TL Ödeme Verileceği Açıklandı! 
ÇOK OKUNANLAR
Edis'e iç çamaşırı fırlattılar!
  • 23-01-2024 10:32

Edis'e iç çamaşırı fırlattılar!

Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü İnci Taneleri dizi geccesinde karşılıklı göbek attı!
  • 26-01-2024 18:33

Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü İnci Taneleri dizi geccesinde karşılıklı göbek attı!

Kızıl Goncalar'ın 4. bölüm yeni fragmanı yayınlandı!
  • 23-01-2024 12:06

Kızıl Goncalar'ın 4. bölüm yeni fragmanı yayınlandı!

Fahriye Evcen'in kayak stili
  • 25-01-2024 10:47

Fahriye Evcen'in kayak stili

Melisa Aslı Pamuk, Paris sokaklarında... Tarzı olay oldu!
  • 23-01-2024 11:03

Melisa Aslı Pamuk, Paris sokaklarında... Tarzı olay oldu!