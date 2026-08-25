Hülya Avşar Sessiz Kalmadı! Feraye’nin Yanıtı Dikkat Çekti

Hüseyin Kaya’nın 20’nci yaş günü için duygusal paylaşımlar yapan Feraye Tanyolaç ve Kaya Çilingiroğlu’na Hülya Avşar’dan dikkat çeken bir yorum geldi.

Hülya Avşar Sessiz Kalmadı! Feraye’nin Yanıtı Dikkat Çekti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-08-2026 18:15

Feraye Tanyolaç ile Kaya Çilingiroğlu’nun oğlu Hüseyin Kaya, 23 Ağustos’ta 20 yaşına bastı. Anne ve babası da oğullarının bu özel gününü sosyal medya hesaplarından yaptıkları duygusal paylaşımlarla kutladı. Paylaşımlarda hem geçmişten fotoğraflar hem de içten mesajlar vardı.

Feraye Tanyolaç’tan Duygusal Mesaj

Feraye Tanyolaç, oğlunun doğum gününü kutlarken duygularını oldukça samimi bir şekilde dile getirdi. Hüseyin Kaya’ya seslenen Tanyolaç, “20 yıl evvel hayatımıza gelen en güzel hediyesin” sözleriyle oğluna olan sevgisini anlattı.

Anne-oğul arasındaki bağı gözler önüne seren bu paylaşım, takipçilerden de ilgi gördü. Hüseyin Kaya’nın 20. yaşını kutlayan Tanyolaç, oğlunun hayatındaki yerini bir kez daha güzel sözlerle ifade etti.

Kaya Çilingiroğlu’ndan Eski Fotoğraflar

Kaya Çilingiroğlu da oğlunun doğum gününü boş geçmedi. Hüseyin Kaya’nın bebeklik döneminden fotoğraflarını bir araya getirerek hazırladığı kolajı sosyal medya hesabından paylaştı.

Çilingiroğlu, paylaşımına oğluna hitaben oldukça duygusal bir not da ekledi. Yıllar geçse de onun gözünde oğlunun hep küçük bir çocuk olarak kalacağını anlatan Çilingiroğlu, sevgisini samimi sözlerle dile getirdi.

Hülya Avşar’dan Dikkat Çeken Yorum

Hülya Avşar da Feraye Tanyolaç’ın paylaşımını görünce sessiz kalmadı. Ünlü sanatçı, gönderinin altına “Mutlu yılları olsun daima” yorumunu bırakarak Hüseyin Kaya’nın doğum gününü kutladı.

Tanyolaç’ın Avşar’a verdiği yanıt ise dikkatlerden kaçmadı. Avşar’ın iyi dileklerine “Aminn hep beraber” diyerek karşılık veren Tanyolaç, sıcak bir mesaj verdi.

Böylece Hüseyin Kaya’nın 20. yaş kutlaması, aileden gelen duygusal mesajların yanı sıra Hülya Avşar’ın yorumu ve Feraye Tanyolaç’ın samimi cevabıyla da gündeme geldi. Sosyal medyada paylaşılan bu küçük ama anlamlı etkileşim, takipçilerin de ilgisini çekti.

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