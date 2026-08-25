Alina Boz’dan Bebek Odası Hamlesi! Bakın Ne Seçti

İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan Alina Boz kızının odası için hazırlıklara başladı. Ünlü oyuncunun renk seçerken paylaştığı anlar dikkat çekti.

Alina Boz’dan Bebek Odası Hamlesi! Bakın Ne Seçti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-08-2026 19:27

Anne olmak için gün sayan Alina Boz, şimdilerde tatlı bir telaşın içinde. İlk bebeğini kucağına almaya hazırlanan ünlü oyuncu, bu kez kızının odası için kolları sıvadı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hazırlık sürecinden küçük bir anı takipçileriyle paylaşan Boz, renk seçerken görüntülendi.

Kızının Odası İçin Renk Seçiyor

Alina Boz’un paylaşımında, bebeğinin odasında kullanılacak renkleri belirlemeye çalıştığı anlar yer aldı. Henüz doğum gerçekleşmeden kızının odası için detayları düşünmeye başlayan oyuncunun bu tatlı heyecanı, takipçilerinin de ilgisini çekti.

Anne olmaya hazırlanan Boz’un özellikle oda hazırlığına şimdiden başlaması, doğum öncesi telaşının artık iyice hızlandığını gösterdi. Ünlü oyuncu, bu özel dönemde yaşadığı heyecanı zaman zaman sosyal medya üzerinden paylaşarak sevenlerini de sürece dahil ediyor.

Kız Bebekleri Olacağını Böyle Duyurmuşlardı

Alina Boz ve Umut Evirgen, 2 Aralık 2023’te düzenlenen görkemli bir törenle dünyaevine girmişti. Evliliklerinin ardından şimdi de ilk kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşayan çift, bebeklerinin kız olacağını düzenledikleri cinsiyet partisiyle duyurmuştu.

Kızlarının dünyaya gelmesi için gün sayan çift, bir yandan da doğum öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Özellikle bebeğin odası için yapılan seçimler, bu hazırlıkların en keyifli kısmı gibi görünüyor.

Alina Boz’un Heyecanı Gözlerden Kaçmadı

“Aşk 101” ve “Maraşlı” gibi yapımlardaki başarılı performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Alina Boz, hamilelik sürecinde de zaman zaman yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor.

Bu kez kamera karşısına oyunculuğuyla değil, anne olmaya hazırlanan bir kadın olarak çıkan Boz’un renk seçerkenki halleri, takipçilerine de sevimli bir sürpriz oldu. Kızının odası için ince ince hazırlık yapan ünlü oyuncunun bu tatlı telaşı, anneliğe geri sayımın artık iyice başladığını gösterdi.

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