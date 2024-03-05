Kızıl Goncalar’ın ikizleri Zeynep ve Mira'nın TikTok dansı gündem oldu! İşte olay olan o görüntüler...

Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrollerini paylaştığı sevilen dizi "Kızıl Goncalar", genç oyuncularıyla da dikkat çekiyor. Zeynep ve Mira karakterlerini canlandıran Mina Demirtaş ve Nefise Esma Yılmaz, şimdi de sosyal medyada bir araya geldi.

Genç oyuncular, popüler sosyal medya platformu TikTok'ta birlikte video paylaştı. Mina Demirtaş ve Nefise Esma Yılmaz, hayranlarını eğlenceli bir içerikle buluşturdukları videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Video kısa sürede büyük ilgi gördü ve izleyicilerden yoğun bir beğeni aldı.

İşte ikilinin dans videosu TikTok dansı: