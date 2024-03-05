Kızıl Goncalar’ın ikizleri Zeynep ve Mira'nın TikTok dansı gündem oldu! İşte olay olan o görüntüler...

Mina Demirtaş ve Nefise Esma Yılmaz, Kızıl Goncalar dizisinde Zeynep ve Mira rollerini canlandıran oyuncular olarak biliniyor. İkilinin TikTok'ta birlikte dans ettikleri videoyu paylaşması dikkat çekti.

Kızıl Goncalar’ın ikizleri Zeynep ve Mira'nın TikTok dansı gündem oldu! İşte olay olan o görüntüler...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-03-2024 20:07

Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrollerini paylaştığı sevilen dizi "Kızıl Goncalar", genç oyuncularıyla da dikkat çekiyor. Zeynep ve Mira karakterlerini canlandıran Mina Demirtaş ve Nefise Esma Yılmaz, şimdi de sosyal medyada bir araya geldi.

Genç oyuncular, popüler sosyal medya platformu TikTok'ta birlikte video paylaştı. Mina Demirtaş ve Nefise Esma Yılmaz, hayranlarını eğlenceli bir içerikle buluşturdukları videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Video kısa sürede büyük ilgi gördü ve izleyicilerden yoğun bir beğeni aldı.

İşte ikilinin dans videosu TikTok dansı:

Haberin Videosu : Kızıl Goncalar'ın Zeynep ve Mira ikizlerinden TikTok dansı
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