“Kızıl Goncalar”ın Feyza’sı Zehra Kelleci, “Bereketli Topraklar” Dizisinde!

Genç kuşağın yetenekli oyuncularından Zehra Kelleci, Rıza Bereketoğlu ve Kadir Karahanlı ailelerinin büyük mücadelesini ekranlara taşıyacak olan “Bereketli Topraklar” dizisine katıldı.

Başarılı Projenin Kadrosu Güçleniyor

Safa Önal’ın “Bodrum Hakimi” ve “Derviş Bey” eserlerinden uyarlanan dizi, Proje Tasarımı ve senaryosu Hasan Tolga Pulat ile Ozan Ağaç’a ait. Dizide, Bereketoğlu ailesinden Ferit ve Salih kardeşleri ise Sarp Akkaya ve Bilal Yiğit Koçak canlandıracak.

Zehra Kelleci “Karaca” Rolünde

“Kızıl Goncalar” dizisinde Feyza karakteriyle dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu, “Bereketli Topraklar”da Karaca karakterine hayat verecek. Başarılı oyuncunun yeni rolü, dizinin hikayesine taze bir soluk katması bekleniyor.

Yönetmen Kadrosuna Yeni İsim

Dizinin yönetmenliğini üstlenen Yağız Alp Akaydın’a ek olarak, Süreç Film yapımı “Aile” dizisi ve “Bir Ömrün Sonbaharı” filminin yönetmeni Gizem Kızıl, “Bereketli Topraklar”ın ikinci yönetmeni olarak projeye dahil oldu.