Kızıl Goncalar'ın çekimleri neden iptal edildi? Açıklama geldi! Gerekçeyi duyunca şaşıracaksınız!

Özcan Deniz ile Özgü Namal'ı buluşturan Kızıl Goncalar dizisinde yer alan bazı sahneler bazı kesimler tarafından tepki çekmişti. Dizinin hastane çekimleri Aile Bakanlığı'na bağlı olan Darülaceze'de gerçekleşiyordu. Fakat geçtiğimiz günlerde dizinin artık burada çekilmesine izin verilmeyeceği yapım şirketini bildirildi.



Yapım şirketi hemen yeni bir mekan arayışına girdi. Bu sürede de çekimlere kısa bir süre ara verildi. Kızıl Goncalar'ın yapımcısı Faruk Turgut bugün sosyal medya üzerinden konuyla ilgili bir açıklamada bulundu. Dizinin çekimlerinin iptal gerekçesini açıkladı. Turgut, iptal kararını “Darülaceze kurumunun çekim izninin iptal gerekçesini kamuoyunun takdirine sunuyorum. Bu mekana aylık 200 bin lira ödeyerek çekim yaptığımızı belirtmek isterim…” notuyla yayınladı.



İşte Faruk Turgutûn o paylaşımı:



