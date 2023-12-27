Kızıl Goncalar'dan RTÜK açıklaması: 'Tamamen manipülasyon...'

"Kızıl Goncalar" dizisinin etkileri devam ediyor. Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrollerini paylaştığı dizi, bir tarikata ait olayları konu alması nedeniyle bazı izleyicileri rahatsız etti. RTÜK, gelen şikayetler üzerine inceleme başlattığını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından yapımcı firma Gold Film, konuyla ilgili yeni bir açıklama yaparak şu ifadelere yer verdi.



“Şirketimiz tarafından yapımı gerçekleştiren ‘Kızıl Goncalar’ ismi dizimizdeki rutin inceleme başlattı ve karar aşamasında olduğu şu günlerde dizimize verilecek cezadan memnun olacağımızı iddia eden haberler tamamen manipülasyon ürünü ve dizimize ve şirketimize zarar vermeye ve RTÜK üst Kurul üyelerini inceleme ve karar aşamasında şirketimiz aleyhine ceza verilmesi için olumsuz etkilemeye yönelik kasıtlı haberlerdir. Şirketimiz 30 yıldır TV ve sinema filmi yapımcılığı sektöründe faaliyet göstermekte olup resmin makamların ve özellikle olacaktır. RTÜK Başkanımızın Türk milleti adına doğru karar vereceklerine olan inancımız da tamdır… Saygılarımızla, kamuoyuna arz olunur…”



