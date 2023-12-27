Kızıl Goncalar'dan RTÜK açıklaması: 'Tamamen manipülasyon...'

Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrollerini üstlendiği "Kızıl Goncalar" adlı dizinin, bir tarikata ait olayları konu alması, bazı izleyicileri rahatsız etmiş ve bu durum RTÜK'ün inceleme başlatmasına neden olmuştu. Yapım şirketinden konu ile ilgili açıklama geldi.

Kızıl Goncalar'dan RTÜK açıklaması: 'Tamamen manipülasyon...'
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 27-12-2023 16:15

"Kızıl Goncalar" dizisinin etkileri devam ediyor. Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrollerini paylaştığı dizi, bir tarikata ait olayları konu alması nedeniyle bazı izleyicileri rahatsız etti. RTÜK, gelen şikayetler üzerine inceleme başlattığını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından yapımcı firma Gold Film, konuyla ilgili yeni bir açıklama yaparak şu ifadelere yer verdi.

“Şirketimiz tarafından yapımı gerçekleştiren ‘Kızıl Goncalar’ ismi dizimizdeki rutin inceleme başlattı ve karar aşamasında olduğu şu günlerde dizimize verilecek cezadan memnun olacağımızı iddia eden haberler tamamen manipülasyon ürünü ve dizimize ve şirketimize zarar vermeye ve RTÜK üst Kurul üyelerini inceleme ve karar aşamasında şirketimiz aleyhine ceza verilmesi için olumsuz etkilemeye yönelik kasıtlı haberlerdir. Şirketimiz 30 yıldır TV ve sinema filmi yapımcılığı sektöründe faaliyet göstermekte olup resmin makamların ve özellikle olacaktır. RTÜK Başkanımızın Türk milleti adına doğru karar vereceklerine olan inancımız da tamdır… Saygılarımızla, kamuoyuna arz olunur…”

Benzer Haberler
İşte Alp Navruz'un yeni partneri! O ismi duyunca çok şaşıracaksınız! İşte Alp Navruz'un yeni partneri! O ismi duyunca çok şaşıracaksınız!
Ben Bu Cihana Sığmazam Gardoşov gidiyor kardeşi geliyor! Ozan Akbaba kendi dizisini çekecek Ben Bu Cihana Sığmazam Gardoşov gidiyor kardeşi geliyor! Ozan Akbaba kendi dizisini çekecek
Aile dizisi final yapıyor! Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ duygusal açıklama Aile dizisi final yapıyor! Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ duygusal açıklama
Yargı ve Teşkilat dizisinden üzen haber! Yeni bölüm yayınlanmayacak Yargı ve Teşkilat dizisinden üzen haber! Yeni bölüm yayınlanmayacak
Gönül Dağı dizisinden kötü haber! Gönül Dağı dizisinden kötü haber!
ATV Dizisi Final Kararı Aldı: Oyuncuların Performansı Yetersiz Bulundu! ATV Dizisi Final Kararı Aldı: Oyuncuların Performansı Yetersiz Bulundu!
ÇOK OKUNANLAR
Hande Erçel'in Noel pozları tepki çekti
  • 25-12-2023 10:45

Hande Erçel'in Noel pozları tepki çekti

Zirveyi Kızılcık Şerbeti'ne bırakan Yalı Çapkını'nın akıbeti ne olacak?
  • 25-12-2023 20:18

Zirveyi Kızılcık Şerbeti'ne bırakan Yalı Çapkını'nın akıbeti ne olacak?

Hande Erçel'in yeni imajına yorum yağdı:
  • 26-12-2023 09:09

Hande Erçel'in yeni imajına yorum yağdı: "Elçin Sangu sandım"

Resmi Açıklama Yapıldı: 2 Bankadan Ödeme Verilecek!
  • 20-12-2023 21:47

Resmi Açıklama Yapıldı: 2 Bankadan Ödeme Verilecek!

Valilik Okulları Tek Tek Kapatıyor! Okulların Tatil Olduğu Şehirlerde Son Durum
  • 25-12-2023 10:18

Valilik Okulları Tek Tek Kapatıyor! Okulların Tatil Olduğu Şehirlerde Son Durum