Kızıl Goncalar'dan olay yaratacak yeni fragman: "Ya ceza ya nikah"

Sevilen dizi Kızıl Goncalar'ın 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı ve fragmanda dergahta verilen ceza izleyicileri şaşırttı. Fragmanda yer alan "Ya ceza, ya nikah" sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Dizinin yeni fragmanı, merakla beklenen gelişmeleri izleyicilere sunarken, dergahta yaşanan olaylar ve alınan ceza büyük ilgi gördü. "Ya ceza, ya nikah" sözleri, izleyiciler arasında çeşitli yorumlara neden oldu ve fragmanın izlenme sayısını hızla artırdı.









Kızıl Goncalar 11. bölümde neler olacak?



"Kızıl Goncalar" dizisinin 11. bölüm fragmanı sonunda yayınlandı ve izleyiciler büyük bir merak içinde. Fragmanda duyulan "Bu Günah, Çok Büyük Bir Günah!" sözleriyle birlikte, yeni bölümde neler olacağına dair ipuçları verildi.

Fragmanda öne çıkan noktalardan biri, Feyza karakterinin zorlu bir yolculuğun ardından sonunda bir noktaya ulaşması gibi görünüyor. Mira karakteri ise Suavi'nin kriz anında söylediklerinden oldukça etkileniyor ve yurtdışından getirttiği annelik testi sonuçlarını bekliyor. Ancak, Meryem'in tavsiyesi üzerine sonucu yırtıp atması izleyicileri şaşırtıyor.

Cüneyd karakteri ise Ramazan'ın ilk iftarı için sofraya oturuyor ve bu durum Zeynep'in aklanmasını sağlıyor. Ancak, Feyza'nın Zeynep'i büyü tuzağına düşürme çabası kendi tuzağına düşmesine neden oluyor.



