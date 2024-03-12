Kızıl Goncalar'dan merak uyandıran fragman: "Bu günah çok büyük günah"

Kızıl Goncalar 11. bölüm 1. fragmanı yayınlandı. İşte o fragman...

Kızıl Goncalar'dan merak uyandıran fragman:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-03-2024 18:57

Pazartesi akşamları ekranlara gelen ve büyük bir ilgiyle takip edilen "Kızıl Goncalar" dizisi, merakla beklenen yeni bölüm fragmanını izleyicilerle buluşturdu. Dizinin 11. bölüm 1. fragmanı, izleyiciler arasında büyük bir heyecan ve merak uyandırdı.

Başrollerini Özgü Namal ve Özcan Deniz'in paylaştığı "Kızıl Goncalar", her bölümüyle sürükleyici hikayesiyle dikkat çekiyor. Yayınlanan yeni bölüm fragmanı, dizinin izleyicilerini heyecanlandıran ve büyük bir merak uyandıran sahnelerle dolu.

İşte Kızıl Goncalar 11. bölüm 1. fragmanı:

 

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