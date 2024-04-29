Kızıl Goncalar'dan heyecan yaratan fragman: Cüneyd biat edecek mi?

Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrollerini üstlendiği Kızıl Goncalar konuşulmaya devam ediyor. Bu hafta 16. bölümüyle ekrana gelecek dizide yine heyecan verici olaylar yaşanacak. Büyük bir kargaşanın yaşanacağı yeni bölümden 2. fragman yayınlandı.

Kızıl Goncalar'dan heyecan yaratan fragman: Cüneyd biat edecek mi?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-04-2024 10:58

Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrollerini üstlendiği ve izleyicileri ekrana kilitleyen "Kızıl Goncalar" dizisi, heyecan dolu hikayesiyle yine gündemde. Bu hafta yayınlanacak olan 16. bölümüyle ekranlara gelecek olan dizi, izleyicilere büyük bir kargaşanın yaşanacağı bir bölüm vaat ediyor.

Dizinin 2. fragmanında, merakla beklenen çatışmanın ilk işaretleri görüldü. Fragmanda, Cüneyd ile Sadi Hüdai'nin karşı karşıya geldiği sahneler dikkat çekti. Özellikle Sadi Hüdai'nin "Cüneyd gelecek biat edecek" şeklindeki sözleri, izleyicilerde büyük bir merak uyandırdı.

İki güçlü karakterin karşı karşıya geleceği sahnelerin izleyicilere büyük bir gerilim yaşatacağı bekleniyor. Diziye damga vuran sürpriz gelişmeler ve karakterler arasındaki çekişmeler, izleyicileri ekrana bağlayacak gibi görünüyor.

İşte Kızıl Goncalar 16. Bölüm 2. Fragmanı:

Benzer Haberler
75 yaş altı olan herkes için nakit ödenecek: 3 ay ödeme yapmayacaksınız: 30.000 TL hazırlandı! 75 yaş altı olan herkes için nakit ödenecek: 3 ay ödeme yapmayacaksınız: 30.000 TL hazırlandı!
Kredi ve Borç kapatma kredisi alacaklar dikkat! O bankadan hesaba anında ödeme! Kredi ve Borç kapatma kredisi alacaklar dikkat! O bankadan hesaba anında ödeme!
Ziraat bankası emekli maaşlarını alanlar için duyuruldu: 24000 TL ödenecek! Ziraat bankası emekli maaşlarını alanlar için duyuruldu: 24000 TL ödenecek!
Sertab Erener estetik iddiaları sonrası yaptığı paylaşımla adeta meydan okudu! Sertab Erener estetik iddiaları sonrası yaptığı paylaşımla adeta meydan okudu!
Yılmaz Erdoğan imzalı Yılmaz Erdoğan imzalı "İnci Taneleri"nde büyük sürpriz: Azem'in kızı ilk kez ortaya çıktı!
Yargı zirvede Yargı zirvede
ÇOK OKUNANLAR
Bülent Şakrak-Esra Akpınar aşkı belgelendi!
  • 26-04-2024 09:11

Bülent Şakrak-Esra Akpınar aşkı belgelendi!

Hazal Filiz Küçükköse:
  • 26-04-2024 11:13

Hazal Filiz Küçükköse: "Kendimi Barbie gibi hissediyorum"

Hasan Can Kaya, kendisine gönderme yapan Cem Yılmaz’a öyle bir yanıt verdi ki...
  • 27-04-2024 13:36

Hasan Can Kaya, kendisine gönderme yapan Cem Yılmaz’a öyle bir yanıt verdi ki...

Sertab Erener estetik iddiaları sonrası yaptığı paylaşımla adeta meydan okudu!
  • 29-04-2024 13:38

Sertab Erener estetik iddiaları sonrası yaptığı paylaşımla adeta meydan okudu!

Mesut Komiser'den sonra bir isim daha Arka Sokaklar'a dönüyor!
  • 26-04-2024 15:09

Mesut Komiser'den sonra bir isim daha Arka Sokaklar'a dönüyor!