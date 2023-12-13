"Kızıl Goncalar"dan bir yeni fragman daha yayınlandı

Yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği FOX’un merakla beklenen dizisi Kızıl Goncalar'ın yeni tanıtımı yayınlandı. 18 Aralık Pazartesi günü ekran yolcuğuna başlayacak olan ve geçtiğimiz günlerde paylaşılan afişiyle çok konuşulan dizi, tanıtımlarıyla da dikkat çekiyor.

DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 13-12-2023 12:44

Başrollerini Özcan Deniz ve Özgü Namal’ın paylaştığı Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem’in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çeken dizide Özcan Deniz ve Özgü Namal’a, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehra Kelleci, Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı isimler eşlik ediyor.

Yönetmen koltuğunda Ömür Atay’ın oturduğu, senaryosunu Necati Şahin’in kaleme aldığı ‘Kızıl Goncalar’, 18 Aralık Pazartesi ve her pazartesi saat 20.00’de FOX’ta!