“Kızıl Goncalar”da yeni karakter: Üstad geliyor!

NOW’ın Gold Film imzalı fenomen dizisi Kızıl Goncalar, ikinci sezonunda da izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Ömür Atay’ın yönettiği, Şükrü Necati Şahin’in yazdığı dizi, pazartesi akşamlarına damga vururken güçlü hikayesi ve dinamik oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Diziye son olarak Pelin Ermiş’in katıldığı ve “Çağla” karakterine hayat vereceği açıklanmıştı. Çağla’nın, Hande (Duygu Sarışın) ile yollarının kesişeceği haberleri gündeme gelirken, karakterin hikayesi de merak konusu olmuştu.

Heyecanla beklenen gelişmelere bir yenisi daha eklendi. Çağla’nın ardından eşinin de hikâyeye dahil olacağı ve bu rolün “Üstad” karakteri olacağı öğrenildi. 27. bölümde izleyiciyle buluşacak Üstad’a, usta oyuncu Murat Divitçioğlu hayat verecek.

Pelin Ermiş’in partneri olarak dizide yer alacak Murat Divitçioğlu’nun performansı, şimdiden izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Kızıl Goncalar hayranları, yeni karakterlerin eklenmesiyle hikâyenin nasıl şekilleneceğini görmek için sabırsızlanıyor.