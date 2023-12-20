Kızıl Goncalar'da Mert Yazıcıoğlu fırtınası! Sosyal medya onu konuştu!

Özgü Namal ile Özcan Deniz'in başrollerinde yer aldığı Kızıl Goncalar dizisi geçtiğimiz gün yayın hayatına başladı. Dizinin ilk bölümü oldukça ses getirdi. Özgü Namal bu diziyle birlikte ara verdiği oyunculuk mesleğine 10 sene sonra tekrar dönmüş oldu. Namal'ın dönüşü izleyici cephesinde memnuniyet yaratırken sosyal medyada öne çıkan bir isim daha oldu. O da Mert Yazıcıoğlu.



Afra Saraçoğlu ile yaşadığı ilişki bittikten sonra Dilan Çiçek Deniz'le yeni bir aşka yelken açan Yazcıoğlu'nun bu ilişkisi uzun sürmemişti. Ancak yaşadıkları onu son dönemde sık sık özel hayatıyla gündeme gelmesine neden olmuştu. Kızıl Goncalar dizisi Mert Yazıoğlu'nun yeniden oyunculuk kabiliyetleriyle konuşulmasını sağladı. Sosyal medyada Yazıcıoğlu'nun performansına övgüler dizildi. Kızıl Goncalar'da tarikat üyesi olduğu görülen Mert Yazıcıoğlu üstlendiği rolün hakkını verdi. Sosyal medyada yorum yağan diziye oyuncu performansı ile damga vurdu.





