Kızıl Goncalar'da gerçekler gün yüzüne çıkıyor!

Kızıl Goncalar 22. Bölüm 1. Fragmanı yayınlandı.

Kızıl Goncalar'da gerçekler gün yüzüne çıkıyor!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 08-10-2024 13:16

Dün akşam yayınlanan Kızıl Goncalar bölümü, reytinglerde adeta damga vurdu. Dizi, tüm kategorilerde birinci olarak rakiplerine büyük bir fark attı ve izleyicilerden tam not aldı.

Bölümün sonunda yayınlanan yeni bölüm fragmanı da merak uyandırdı. Fragmanda, gerçeklerin gün yüzüne çıkmaya başladığına dikkat çekilirken, Mira'nın Zeynep'e "biz kardeşiz" demesi sosyal medyada kısa sürede büyük yankı buldu. Bu gelişme, izleyiciler arasında heyecan yaratırken, diziye olan ilgiyi daha da artırdı.

Kızıl Goncalar, güçlü hikayesi ve sürükleyici karakterleriyle izleyicilerin kalbini kazanmaya devam ederken, gelecek bölümlerde yaşanacak olaylar için de beklentiler yükseliyor.

Kızıl Goncalar 22. Bölüm 1. Fragmanı | "Kardeşiz Biz"

 

 