Kızıl Goncalar'a zorlu rakip

Kanal D’nin Kapadokya’da çekilen yeni dizisi "Güzel Aşklar Diyarı", aşkı uğruna büyük bedel ödeyen Deniz’in etkileyici hikâyesini ekranlara taşımaya hazırlanıyor. Mahsun Kırmızıgül’ün genel yönetmenliğini üstlendiği bu merakla beklenen dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve dramatik hikayesiyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye aday.

Son gelen bilgilere göre, Özgü Kaya ile Burak Berkay Akgül’ün başrollerini paylaştığı dizinin ilk bölümü, 23 Eylül Pazartesi akşamı izleyiciyle buluşacak. Eğer bu tarihte bir değişiklik olmazsa, dizi aynı gün reyting rekortmeni olan "Kızıl Goncalar" dizisi ile yarışacak. Sezonu 30 Eylül’de açacak olan Özgü Namal’lı "Kızıl Goncalar" ile aynı zamanda yayınlanacak olan "Güzel Aşklar Diyarı", reyting pastasından pay alabilmek için büyük bir mücadele verecek.

İki dizinin başrol oyuncularının isimlerinin Özgü olması da hoş bir tesadüf olarak dikkat çekiyor. Ayrıca dizinin bir diğer önemli rakibi ise TRT’nin "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" dizisi olacak. İzleyicilerin hangi projeyi tercih edeceği ve hangi dizinin pazartesi akşamlarına damgasını vuracağı büyük merak konusu.