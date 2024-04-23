Kızıl Goncalar'a polis baskını

Pazartesi akşamlarının iddialı yapımları arasında yer alan Kızıl Goncalar NOW ekranlarına damga vurmaya devam ediyor. Dizinin son olarak 15. bölümü ekrana geldi. Kızıl Goncalar 15. bölüm son sahne ise büyük merak uyandırdı.

Kızıl Goncalar'a polis baskını
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-04-2024 09:55

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez yapımlarından biri olan Kızıl Goncalar, son bölümüyle yine seyirciyi ekran başına kilitledi. NOW ekranlarında izleyiciyle buluşan dizinin 15. bölümü, büyük bir heyecanla izlendi.

Dizinin 15. bölümünde dergahın polislerin baskınına uğraması Sadi Hüdai ve Cüneyd'in göz altına alınması, izleyiciler arasında büyük bir merak uyandırdı. Bu son sahne, gelecek bölümlerde neler olacağına dair izleyicilerde büyük bir heyecan oluşturdu.

Kızıl Goncalar'ın son bölümünde yaşananlar, dizinin takipçileri tarafından sosyal medyada da yoğun şekilde tartışıldı. Özellikle Sadi Hüdai ve Cüneyd'in geleceği hakkında spekülasyonlar yapılırken, dizinin heyecan dolu sahneleri seyirciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

İşte o anlar:

 

Benzer Haberler
24-25-26 Nisan Tarihlerinde EMEKLİLERE Ödeme! Cumhurbaşkanı Onayı Verdi 24-25-26 Nisan Tarihlerinde EMEKLİLERE Ödeme! Cumhurbaşkanı Onayı Verdi
Halkbank emeklilere ödeme verecek! 100.000 TL'ye kadar borçlarınızı kapatmak için destekler başladı! Halkbank emeklilere ödeme verecek! 100.000 TL'ye kadar borçlarınızı kapatmak için destekler başladı!
23 Nisan Saat 13:00'den Sonra Hesaba Para Yatacak, Emekliler Alacak! Son Dakika Açıklandı! 23 Nisan Saat 13:00'den Sonra Hesaba Para Yatacak, Emekliler Alacak! Son Dakika Açıklandı!
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ilk kez el ele görüntülendi! Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ilk kez el ele görüntülendi!
Vakıfbank Maaşlarınızın 14 Katına Kadar Ödeme Verecek! Vakıfbank Hesabı Olanlar Avantajlı! Vakıfbank Maaşlarınızın 14 Katına Kadar Ödeme Verecek! Vakıfbank Hesabı Olanlar Avantajlı!
8 Milyon Emekli İçin Kesinleşti! Emekli Maaşlarını Alanlar İçin Son Dakika! 100.000 TL'ye Kadar Limitler Hazırlandı! 8 Milyon Emekli İçin Kesinleşti! Emekli Maaşlarını Alanlar İçin Son Dakika! 100.000 TL'ye Kadar Limitler Hazırlandı!
ÇOK OKUNANLAR
Hadise, Kıbrıs'ta frikik avına karşı seslendi: 'Artık susmayacağım!'
  • 16-04-2024 15:42

Hadise, Kıbrıs'ta frikik avına karşı seslendi: 'Artık susmayacağım!'

Kerimcan Durmaz ve Aleyna Tilki böyle partiledi! Olay görüntüler...
  • 20-04-2024 10:14

Kerimcan Durmaz ve Aleyna Tilki böyle partiledi! Olay görüntüler...

Sümeyye Aydoğan ve Atakan Hoşgören birbirini takipten çıkardı!
  • 20-04-2024 21:21

Sümeyye Aydoğan ve Atakan Hoşgören birbirini takipten çıkardı!

Nesrin Cavadzade, cesur paylaşımıyla göz doldurdu!
  • 20-04-2024 09:59

Nesrin Cavadzade, cesur paylaşımıyla göz doldurdu!

Uraz Kaygılaroğlu'ndan tepki çeken pozlar için açıklama geldi:
  • 17-04-2024 21:47

Uraz Kaygılaroğlu'ndan tepki çeken pozlar için açıklama geldi: "Sakin olalım"