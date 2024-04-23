Kızıl Goncalar'a polis baskını

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez yapımlarından biri olan Kızıl Goncalar, son bölümüyle yine seyirciyi ekran başına kilitledi. NOW ekranlarında izleyiciyle buluşan dizinin 15. bölümü, büyük bir heyecanla izlendi.

Dizinin 15. bölümünde dergahın polislerin baskınına uğraması Sadi Hüdai ve Cüneyd'in göz altına alınması, izleyiciler arasında büyük bir merak uyandırdı. Bu son sahne, gelecek bölümlerde neler olacağına dair izleyicilerde büyük bir heyecan oluşturdu.

Kızıl Goncalar'ın son bölümünde yaşananlar, dizinin takipçileri tarafından sosyal medyada da yoğun şekilde tartışıldı. Özellikle Sadi Hüdai ve Cüneyd'in geleceği hakkında spekülasyonlar yapılırken, dizinin heyecan dolu sahneleri seyirciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor.



İşte o anlar:



