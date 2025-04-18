Kızıl Goncalar Neden Bitti? İşte Yapımcının Cevabı

Kızıl Goncalar final yapıyor. Faruk Turgut’un “Dizi bitiyor diye seviniyorum” açıklaması sosyal medyada gündem oldu.

Kızıl Goncalar Neden Bitti? İşte Yapımcının Cevabı
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 18-04-2025 10:56

Fenomen dizi Kızıl Goncalar, ekrana veda ediyor. Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Mert Turak, Mina Demirtaş, Erkan Avcı ve Tolga Tekin gibi başarılı isimleri bir araya getiren yapımın son çekimi duygusal anlara sahne oldu. Dizinin yapımcısı Faruk Turgut, veda etkinliğinde yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti.

Sette Veda Pastası Kesildi

Final bölümü için son kez sete çıkan ekip, önceki gün son sahneleri çekti. Dün ise yapımcı Faruk Turgut’un da katıldığı bir veda etkinliği düzenlendi. Duygu dolu anların yaşandığı etkinlikte pasta kesildi. Ekip, birlikte geçirdikleri yoğun sezonu alkışlarla sonlandırdı.

Faruk Turgut: “Dizi Bitiyor Diye Seviniyorum”

Turgut, katıldığı bir televizyon programında dizinin finaliyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü yapımcı, “İlk sezon olağanüstüydü. Ama ikinci sezon farklı bir boyuta geçti. Çok yorulduk. Tanıtımlarda bir sahne bile paylaşılmadan sosyal medyada linç kampanyaları başlıyor. Herkese açıklama yapmaktan yoruldum. Açıkça söyleyeyim, dizi bitiyor diye seviniyorum. Yapımcı olarak bir dizinin bitişinden memnun olmak acı verici,” dedi.

Bu sözler, Kızıl Goncalar hayranlarını ve sektörü şaşkına çevirdi. Yapımcının bu içten ve sitem dolu sözleri, dizinin final kararının arka planında yaşanan zorluklara da ışık tuttu.

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